VIDEO / ‘Petarda’ Makedonije u kvalifikacijama za SP, pogledajte remek-djelo napadača Napolija

Uvjerljiva pobjeda za Makedonce.

Sjeverna Makedonija je ostvarila treću pobjedu u skupini J europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Makedonci su u Skopju je pobijedili Lihtenštajn 5-0.

U prvom poluvremenu je goste načeo njihov igrač Buchel koji je pogodio vlastitu mrežu, ali za taj gol odgovoran je Napolijev Eljif Elmas koji je sjajnim driblinzima nanizao nekoliko protivničkih igrača te divno pogodio. Ipak, gol se knjiži kao autogol vratara Lihtenštajna. Dominacija Makedonaca potvrđena je u nastavku pogocima Bardhija u 52., Čurlinova u 56., Kjamilija u 82. i Stankovskog u 90. minuti za konačnih 5-0.

Sjeverna Makedonija je izbila na vrh ljestvice i nakon pet utakmica ima 11 bodova. Wales je drugi s 10, dok Belgija ima sedam bodova nakon tri nastupa. Lihtenštajn nakon pet utakmica ima razliku pogodaka 0-19.