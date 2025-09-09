VIDEO / Austrija šokirala Zenicu i nanijela prvi poraz BiH u kvalifikacijama za SP

U 49. minuti Sabitzer je doveo Austriju u vodstvo, ali je odmah u idućem napadu Džeko golom vratio domaćina u igru. Do 65. minute je bilo 1-1, a tada je Laimer zabio pogodak vrijedan tri boda.

U toj skupini je Rumunjska odigrala tek 2-2 u Nikoziji kod Cipra premda je vodila 2-0 golovima Dragusa u 2. i 18. minuti. Cipar je došao do boda golom Charalampousa u 76. minuti.

