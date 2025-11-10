U kakvoj su formi Vatreni? Jedno je pitanje goruće, no Dalić ima i zašto biti optimističan

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se po posljednji put u kalendarskoj 2025. godini kako bi i službeno potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Premda je ozračje pozitivno, nije savršeno jer neki ključni igrači nisu standardni. Uoči završnih okršaja ovog kvalifikacijskog ciklusa protiv Farskih otoka i Crne Gore, donosimo pregled stanja i forme Vatrenih. U pregled nismo uvrstili igrače s pretpoziva, kao ni trenutno ozlijeđene Antu Budimira i Matea Kovačića.

Dominik Livaković (Girona) – sezona iz noćne more za sada. U Fenerbahčeu dva nastupa, u Gironi za sada – ni jedan. Ovo je pitanje apsolutno goruće u viziji izbornika Dalića za Svjetsko prvenstvo. Jer, iako je do Mundijala više od pola godine, trend nije dobar i ne čini se da će tako skoro Livaković dobiti priliku u Gironi. A bez standardne ‘jedinice’ bilo bi nezgodno krenuti u slaganje idealne jedanaestorice za otvaranje Svjetskog prvenstva.

“S Livakovićem je malo drugačija situacija, ali i on će morati riješiti svoju situaciju do ožujka”, poručio je Dalić.

Livaković je dakle još uvijek neupitan na vratima, ali pitanje je do kada, ako ne počne braniti ubrzo.

Ivica Ivušić (Hajduk) – standardan u Hajduku. Zajedno s obranom i ostatkom momčadi čini najbolju obranu SHNL-a, a uz to Hajduk je i vodeći u poretku. Sve u svemu, i Ivušić je sve sigurniji u odnosu na početak sezone kada je imao par kikseva. Sada su oni sve rjeđi i zasluženo je u krugu reprezentacije.

Ivor Pandur (Hull) – uskočio umjesto ozlijeđenog Dominika Kotarskog. Brani redovito za momčad Sergeja Jakirovića koja je jako dobra peta u poretku Championshipa. Za Vatrene još nije debitirao.

Joško Gvardiol (Man. City) – bez njega Pep Guardiola ne može zamisliti obranu. Igra konstantno po 90 minuta, iz utakmice u utakmicu. Uz to je i forma Građana sve bolja, slavili su u šest od zadnjih sedam utakmica svih natjecanja.

Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad) – od zadnje četiri utakmice, igrao je samo u jednoj i to u Kupu kralja protiv niželigaša Negreire. U zadnja tri ogleda La Lige nije dobio ni minutu. Početkom sezone bio je standardan, ali je uslijed serije loših rezultata izgubio taj status.

Josip Šutalo (Ajax) – kod Josipa status nije problem, ali forma Ajaxa jest. U zadnje vrijeme izgubili su od Marseillea, AZ-a, Chelseaja, Galatasaraya, a prije par dana i od Utrechta. U Eredivisie su četvrti s već 11 bodova minusa u odnosu na vodeći PSV.

Josip Stanišić (Bayern) – oporavio se od ozljede i vratio u početni sastav, što je sjajna vijest za Dalića koji više neće morati eksperimentirati na poziciji desnog beka.

Marin Pongračić (Fiorentina) – uglavnom standardan, iako mu je to slaba utjeha jer su Viole šokantno posljednje u Serie A, bez pobjede u 11 kola!

Martin Erlić (Midtjylland) – prelazak iz Bologne u Dansku bio je pun pogodak za Erlića. Em što je njegov klub vodeći u prvenstvu, em što je Martin stožerni igrač obrane. Nakon pobjede nad Celticom u Europa ligi, nije igrao u domaćem prvenstvu zbog ozljede, ali je dostupan reprezentaciji.

Luka Vušković (HSV) – izbornik Dalić već je rekao da će Luka dobiti priliku protiv Farskih otoka. Osamnaestogodišnji stoper nastavlja oduševljavati u svakom novom nastupu u Bundesligi.

Luka Modrić (Milan) – ritam jedne utakmice tjedno sjeo mu je kao naručen, a i Dalić je zadovoljan jer Luka je u igračkoj formi i pritom nije previše potrošen. Kapetan Vatrenih igra svih 90 minuta u svakoj utakmici, diktira igru Milana koji je na dva boda udaljen od vodećih Intera i Rome. Bili su Rossoneri i vodeći, ali su izgubili tu poziciju nakon tri remija u zadnja četiri kola.

Mario Pašalić (Atalanta) – na dan okupljanja ostao bez trenera nakon što je Ivan Jurić dobio otkaz. Uglavnom je redovan starter, iako ofenzivno za sada nije na razini nekih prethodnih sezona. Možda s novim trenerom bude bolje.

Nikola Vlašić (Torino) – nula golova i nula asistencija, to je učinak Vlašića u 11 utakmica Serie A ove sezone. Torino je čvrsto usidren u sredini tablice, neće ispasti iz lige, ali teško će i do europskih mjesta. Pozitivno je za Nikolu to što igra redovito i u natjecateljskom je ritmu, iako dugo nije odradio svih 90 minuta.

Kristijan Jakić (Augsburg) – Augsburg tone u poretku Bundeslige, nakon četiri vezane utakmice bez pobjede došao je nadomak zone ispadanja. Istovremeno, Jakić nije igrao zadnje dvije utakmice, iako je generalno njegov status u momčadi toliko snažan da je jedan od zamjenika kapetana.

Petar Sučić (Inter) – najčešće ulazi s klupe, iako je u pobjedi nad Lazijom 2:0 proteklog vikenda bio starter. Ako i ne krene od prve minute, uvijek uđe kao zamjena. Generalno se jako dobro snalazi, a i u reprezentaciji je već standardan.

Nikola Moro (Bologna) – Bologna je baš u uzletu forme, pobijedivši Parmu i Napoli došla je na samo tri boda od vodećeg dvojca Intera i Rome. Moro ‘pleše’ između uloge startera i zamjene, ali je općenito gledajući u dobrom ritmu.

Toni Fruk (Rijeka) – u prilično razočaravajućoj sezoni Rijeke Fruk je jedna od svijetlih točaka. U SHNL-u se već dokazao, a i u reprezentaciji je zabio Gibraltaru prošlog mjeseca. Igra sjajno i vjerojatno će i u ovom ciklusu dobiti ponešto minutaže.

Ivan Perišić (PSV) – dugo je već bez pogotka (od 8. rujna), ali Dalića može radovati što je Perišić standardan i, još važnije, zdrav. Za reprezentaciju već znamo koliko je inspiriran i dobar svaki put kad odjene sveti dres.

Andrej Kramarić (Hoffenheim) – u odnosu na protekli ciklus u najboljoj je formi od naših reprezentativaca. Zabio je tri gola uz četiri asistencije u pet utakmica. I u ovom će ciklusu s Perišićem nastaviti ‘ganjati’ rekord Davora Šukera.

Mislav Oršić (Pafos) – Daliću nasušno trebaju krila i zato je Oršiću aktivirao pretpoziv nakon što su otpali Budimir i Kovačić. Velika je to stvar za Oršića, iako nekadašnji igrač Dinama nije zabio gol od 30. rujna Bayernu.

Marco Pašalić (Orlando City) – imao je tek dva nastupa u razdoblju nakon posljednje akcije s Hrvatskom. Cijele sezone standardan starter za Orlando, koji je eliminiran u prvoj rundi doigravanja MLS-a. Sve se ozbiljnije priča o njegovu povratku u Europu.

Franjo Ivanović (Benfica) – nije se baš usrećio dolaskom Josea Mourinha. U zadnje tri utakmice dobio je ukupno samo dvije minute.

Petar Musa (Dallas) – s Dallasom je eliminiran u osmini finala doigravanja MLS-a i baš je u toj utakmici i zabio. Sezonu je zaključio s čak 19 golova i šest asistencija. Možda je i njemu vrijeme da se vrati na Stari kontinent gdje bi bio još vidljiviji izborniku?

Igor Matanović (Freiburg) – i on je jedan od onih koji ne igraju previše. Nije starter u Freiburgu, premda je nedavno dobro iskoristio minute postigavši gol i asistenciju u Kupu.