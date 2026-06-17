Tuchel: Teška utakmica protiv jakog protivnika, ali zaslužena pobjeda

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AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver

Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske.

Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova.

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Nakon susreta kratku izjavu je dao engleski izbornik Thomas Tuchel:

“Bila je ovo teška utakmica protiv jakog protivnika, igrali smo loše u prvom dijelu, ali smo bili puno bolji i energičniji u drugom. Prva pobjeda i sretni smo zbog navijača. Odlično smo reagirali u drugom dijelu nakon lošeg prvog. Puno smo kreirali i zasluženo smo pobijedili.

Bili smo pasivni nakon što smo zabijali i kaznili su nas, ali smo dobro reagirali nakon toga. Najvažnije je kako reagirate nakon primljenog gola.”