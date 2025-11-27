Predsjednik HNS-a otkrio s kim će Hrvatska igrati uoči Svjetskog prvenstva

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Protivnici Hrvatske u prijateljskim utakmicama uoči Svjetskog prvenstva bit će Belgija i Saudijska Arabija, potvrdio je za Dnevnik Nove TV predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Do promjene bi moglo doći jedino ako ždrijeb grupne faze idućeg petka Hrvatsku smjesti u skupinu s jednom od te dvije reprezentacije, u kojem slučaju bi se morao tražiti novi suparnik.

Kustić je otkrio kako bi se ogled s Belgijom trebao igrati u Hrvatskoj, dok je dvoboj sa Saudijskom Arabijom planiran u Sjedinjenim Američkim Državama, jednoj od tri domaćinske zemlje SP-a uz Kanadu i Meksiko. Dogovori će biti definitivno zaključeni nakon ždrijeba.

Šef HNS-a nije detaljnije govorio o susretima zakazanima za ožujak, no već neko vrijeme spominje se mogućnost da Hrvatska tada u SAD-u odigra utakmice protiv Brazila i Kolumbije. I za te oglede čeka se konačna potvrda nakon ždrijeba. Hrvatska se u ždrijebu nalazi u drugom jakosnom šeširu.