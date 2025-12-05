Od debija Hrvatske na SP-u, samo dvije zemlje imaju više medalja od Vatrenih

Otkako je hrvatska reprezentacija debitirala na svjetskim prvenstvima u Francuskoj 1998. godine, samo su Francuska i Njemačka osvojile više medalja od "Vatrenih".

Otkako je hrvatska reprezentacija debitirala na svjetskim prvenstvima u Francuskoj 1998. godine svega 10 reprezentacija je osvojilo barem jednu od medalja – Francuska, Brazil, Njemačka, Hrvatska, Italija, Španjolska, Nizozemska, Argentina, Belgija i Turska.

Najviše medalja, po četiri osvojili s Francuzi i Nijemci, Hrvatska je druga s tri medalje, po dvije medalje osvojili su Brazil, Argentina i Nizozemska, a po jednu Italija, Španjolska, Turska i Belgija.

U razdoblju od 1998. pa do danas, najuspješniji su “Tricolori s dva zlata (2018, 1998) i dva srebra (2024, 2006). “Elf” je osvojio svjetski naslov (2014), srebro (2002) i dvije bronce (2006, 2010).

Brazil ima zlato (2002) i srebro (1998), baš kao i Argentina, koja je World Cup osvojila 2022. a ima i srebro iz 2014.

Španjolci i Talijani imaju po jedan svjetski naslov, “Furija” je slavila 2010. u Južnoj Africi, a “Azzurri” 2006. u Njemačkoj.

Nizozemci imaju srebro (2010) i broncu (2014), Belgija je jednom bila treća (2018), baš kao i Turska (2002).

Ukupno gledano kroz povijest svjetskih prvenstava najuspješniji su Brazilci s pet naslova, Njemačka i Italija su po četiri puta bili svjetski prvaci, Argentina tri puta, Francuska i Urugvaj po dva, a Španjolska i Engleska po jednom.

OSVAJAČI MEDALJA OD 1998.
  • FRANCUSKA – dva zlata (1998, 2018), dva srebra (2006, 2022)
  • NJEMAČKA – zlato (2014), srebro (2002), dvije bronce (2006, 2010)
  • BRAZIL – zlato (2002), srebro (1998)
  • ARGENTINA – zlato (2022), srebro (2014)
  • ITALIJA – zlato (2006)
  • ŠPANJOLSKA – zlato (2010)
  • HRVATSKA – srebro (2018), dvije bronce (1998), 2022)
  • NIZOZEMSKA – srebro (2010), bronca (2014)
  • BELGIJA – bronca (2018)
  • TURSKA – bronca (2002)

