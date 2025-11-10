Nijemce je iznenadila Nagelsmannova odluka: ‘Vrata nikome nisu zatvorena, ali nije vrijeme za eksperimentiranje’

Podijeli :

AP Photo/Michael Probst via Guliver Images

Izbornik njemačke nogometne reprezentacije Julian Nagelsmann izjavio je u ponedjeljak da nije vrijeme za ekperimentiranje u nacionalnoj selekciji, te da je najvažnije pobijediti u preostale dvije utakmice kvalifikacija i izravno se plasirati na SP 2026.

Nakon četiri kola Njemačka je na vrhu svoje kvalifikacijske skupine sa devet bodova. Isto toliko ima i drugoplasirana Slovačka, ali uz slabiju gol-razliku. Sjeverna Irska ima šest, a Luksemburg je bez bodova. Njemačka 14. studenoga gostuje kod Luksemburga, a tri dana kasnije dočekuje Slovačku.

“Više nemamo pravo na podbačaj. Najvažnije je pobijediti u zadnje dvije utakmice, osvojiti šest bodova i plasirati se na Svjetsko prvenstvo”, kazao je na konferenciji za novinare Nagelsmann.

Na startu kvalifikacija Slovačka je iznenadila pobijedivši kod kuće Njemačku s 2-0. No, nakon toga izabranici Juliana Nagelsmanna dva su puta pobijedili Sjevernu Irsku (3-1 i 1-0), te Luksemburg (4-0).

Njemačku javnost i novinare iznenadilo je što Nagelsmann na popis igrača za dvije zadnje kvalifikacijske utakmice nije uvrstio veznjaka Stuttgarta 24-godišnjeg Angela Stillera, koji je dosad skupio pet nastupa u nacionalnoj selekciji.

“Razgovarao sam s Stillerom. On se razvija u dobrom smjeru, ali na poziciji defenzivnog veznjaka trenutno su u prednosti Felix Nmecha i Aleksandar Pavlović. Želim imati dobar balans u momčadi, da svaku poziciju pokrivaju barem dvojica igrača. Nikome nisu vrata zatvorena, u ožujku ćemo imati novi popis igrača, a Stillerova forma mora nastaviti rasti”, dodao je Nagelsmann.