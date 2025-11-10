Kek ostao bez Šeška pa kritizirao United: ‘Očekujem poštovanje, čak i ako je s druge strane Premier liga’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Slovenska nogometna repezentacija bit će značajno oslabljena u dvjema ključnim kvalifikacijskim utakmicama za odlazak na Svjetsko prvenstvo, domaćoj protiv Kosova 15. studenoga te gostujućoj protiv Švedske tri dana kasnije jer izbornik Matjaž Kek ne može računati na napadača Manchester Uniteda Benjamina Šeška.

Šeško je ozlijedio koljeno u subotnjoj utakmici engleskog prvenstva protiv Tottenham Hotspura, a klub s Old Trafforda je objavio kako će slovenski napadač čitav ovaj tjedan ostati na promatranju u njegovom trening kompleksu Carringtonu.

Slovenija je trenutačno treća na ljestvici supine B s tri boda, odnosno sedam manje od vodeće Švicarske i četiri manje od drugog Kosova, a dva više od zadnje Švedske.

Pobjednik skupine plasirat će se izravno na SP koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, dok će drugplasirana reprezentacija u dodatne kvalifikacije.

VEZANA VIJEST VIDEO / Slovenci promašuju nemoguće, pogledajte što nisu zabili Šeško i Drkušić VIDEO / Manchester United se vratio na pobjedničke staze! Šeško i Mount slomili Sunderland

Slovenski izbornik Matjaž Kek naglasio je kako nikada ne bi riskirao zdravlje igrača, ali je inzistirao na boljoj komunikaciji i poštovanju prema reprezentaciji.

“Uz dužno poštovanje prema velikom klubu poput Manchester Uniteda, službeno još nismo dobili ništa; nikakve papire, nikakve dokumente”, izjavio je Kek.

“Svakako bismo ih željeli dobiti. Želimo da i naš medicinski tim to pogleda. Naš liječnik je stručnjak u ovom području. Ne mogu komentirati, naravno da imam određene informacije, a također sam u kontaktu s Benijem, naravno.”

Kek je dodao kako je zabrinut za svog napadača, ali i za status nacionalne vrste.

“Ne mogu ništa reći jer službeno ne znamo apsolutno ništa. United nije kontaktirao nikoga iz našeg tabora. Naravno, zabrinut sam za igrača; jedino što mi je važno je njegova dobrobit. Ipak, reprezentacija je nešto vrlo posebno i očekujem maksimalno poštovanje od svih. Slovenija to zaslužuje, čak i ako je s druge strane velika sila poput Engleske i nešto tako izvanredno kao Premier liga. Uostalom, prošlo je dosta vremena otkako je Engleska pobijedila Sloveniju, a to samo po sebi nešto govori o nama.”