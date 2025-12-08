Izbornik protivnika Hrvatske na SP-u: ‘Engleska je favorit naše skupine’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Izbornik nogometne reprezetacije Gane Otto Addo poručio je kako svaku utakmicu na Svjetskom prvenstvu iščekuje kao posebnu, dodavši kako nikoga neće podcijeniti.

Podsjetimo, Gana je jedan od suparnika hrvatske repreznetacije u skupini L nadolazećeg Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska i Gana će igrati 27. lipnja u Philadelphiji, a prije toga “Vatrene” očekuje ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja, te protiv Paname 23. lipnja u Torontu.

“Svaku utakmicu iščekujem kao posebnu”, kazao je Addo za ghanafa.org.

“Vrlo je važno da ne podcijenimo niti jednu momčad. Svakako, Engleska je favorit u toj skupini. Ali ja kao trener, iskreno, na svaku utakmicu gledam jednako”, dodao je.

Gana je do sada četiri puta sudjelovala na World Cupu, a najdalje je dogurala do četvrtfinala 2010. u Južnoj Africi. Na posljednjem SP-u u Katru nije prošla skupinu, upisala je jednu pobjedu (Južna Koreja 3-2) i dva poraza (Portugal 2-3, Urugvaj 0-2).

Addo je prvi i jedini Ganac koji je igrao i vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvo, budući da je bio generacije koja je nastupila na svjetskoj smotri u Njemačkoj 2006., a zatim vodio reprezentaciju na turniru u Kataru 2022.

Nakon što se Gana nije uspjela kvalificirati za afrički Kup nacija 2025. godine, Addo nije želio podnijeti ostavku. Savez ga je podržao i Gana je na koncu uspješno prošla kroz afričke kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

U deset susreta upisala je osam pobjeda, te po jedan remi i poraz.

“Mislim da smo u kvalifikacijama odigrali vrlo dobro. U prošloj godini nismo izgubili niti jednu službenu utakmicu, kao ni kvalifikacijske utakmice, odigrali smo vrlo dobro. Imali smo prilično dobru godinu 2025. nakon loše godine 2024. Iako imamo vrlo mladu ekipu, stvarno smo se dobro snašli, imali smo dobru harmoniju u timu, dobru uigranost”, dodao je.

Gana otvara SP 17. lipnja protiv Paname u Torontu. Addo smatra kako će to biti ključna utakmica.

“Nadam se da ćemo imati dobar početak protiv Paname, to će biti jako, jako ključno. Dobro otvaranje bi ostale utakmice učinilo malo opuštenijima i lakšima za igrače psihički”, kazao je.