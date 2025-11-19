Domaćini SP-a potpuno nadigrali i razbili 15. reprezentaciju svijeta

Podijeli :

AP Photo/Jason Behnken by Gulivcer

Domaćin Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine, reprezentacija SAD-a u prijateljskoj je utakmici igranoj u Tampi svladala još jednog od sudionika SP-a Urugvaj s visokih 5-1.

Golove za SAD postigli su Berhalter (17), Freeman (20, 31), Luna (42) i Tessmann (68), dok je jedini uspješan za Urugvaj bio De Arrascaeta (45+1).

Pobjedu je upisao još jedan od domaćina Kanada koja u Fort Lauderdaleu sa 2-0 nadigrala Venezuelu golovima Konea (23) i Davida (83), dok je treći domaćin Meksiko izgubio od Paragvaja sa 1-2. U susretu igranom u San Antoniju, sva tri gola pala su početkom drugog poluvremena, Sanabria (48) je doveo Paragvaj u prednost, Jimenez (54-11m) je poravnao, da bi Bobadilla (56) pogodio za pobjedu Venezuele.

Kolumbija je u New Yorku svladala Australiju sa 3-0, a svi golovi postignuti su u završnici susreta, strijelci su bili Rodriguez (76-11m), Diaz (89) i Lerma (90+3), dok je Ekvador u New Jerseyu svladao Novi Zeland sa 2-0 golovima Angula (50) i Campane (83).