FIFA uvodi veliku novost: Svjetski prvaci prvi put dobivaju posebnu nagradu

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xJOERANxSTEINSIEKx/Imago via Guliver

U nedjelju, 19. srpnja, pobjednici Svjetskog nogometnog prvenstva dobit će, osim kultnog trofeja i zlatnih medalja, još jednu nagradu za titulu, prstenje.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je objavila kako će prvi put dodijeliti prstenje pobjedniku nedjeljnog finala između Španjolske i Argentine u East Rutherfordu.

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U američkim sportovima je uobičajeno da momčadi koje osvoje prvenstvo dobiju prstenje za svoja postignuća. Sada krovna nogometna organizacija FIFA uvodi ovu praksu i za Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.

“Svaki prsten bit će dio strogo ograničenog izdanja od samo 2.026 pojedinačno numeriranih komada, što je izravna počast samom turniru. Od toga će 30 biti uručeno pobjedničkoj momčadi, dok će 1.996 biti dostupno navijačima diljem svijeta kao službeni licencirani proizvod, omogućujući navijačima da posjeduju jedinstveni dio povijesti FIFA Svjetskog prvenstva”, objavila je FIFA.

Jedna strana prstena prikazuje trofej Svjetskog prvenstva, dok će FIFA prilagoditi drugu stranu kako bi odražavala identitet pobjedničke momčadi. Svaki prsten bit će pojedinačno numeriran, prilagođen i isporučen s vlastitim certifikatom autentičnosti.

Odmah nakon finala, kapetan i trener pobjedničke momčadi dobit će preliminarnu verziju prstena.