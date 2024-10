FIFA otvara novi prijelazni rok na nogometnom tržištu

Dosad je ljetni prijelazni rok trajao od 1. srpnja do 31. kolovoza, dok je zimski trajao tijekom siječnja. Međutim, novi prijelazni rok bit će otvoren od 1. do 10. lipnja 2025. godine kako bi se omogućilo klubovima da registriraju nove igrače prije Svjetskog klupskog prvenstva, koje će se održati od 15. lipnja do 13. srpnja 2025. u SAD-u s 32 momčadi.

FIFA planira otvoriti taj rok u zemljama čiji klubovi sudjeluju na prvenstvu, ali odluku još trebaju potvrditi nacionalni savezi.

Sudionici Svjetskog klupskog prvenstva uključuju:

Azija (4): Al-Hilal (Saudijska Arabija), Urawa Red Diamonds (Japan), Al Ain (UAE), Ulsan HD (Južna Koreja)

Afrika (4): Al Ahly (Egipat), Wydad AC (Maroko), Esperance de Tunis (Tunis), Mamelodi Sundowns (JAR)

Sjeverna Amerika (5): Monterrey (Meksiko), Seattle Sounders (SAD), Leon (Meksiko), Pachuca (Meksiko), predstavnik domaćina (SAD)

Južna Amerika (6): Palmeiras, Flamengo, Fluminense (svi Brazil), River Plate, Boca Juniors (oba Argentina), osvajač Copa Libertadoresa 2024

Oceanija (1): Auckland City (Novi Zeland)

Europa (12): Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, RB Salzburg.