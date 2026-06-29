Fifa odabrala najbolje igrače nakon grupne faze SP-a

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xkolbert-press ChristianxKolbertx via Guliver

Fifa je na Svjetskom prvenstvu 2026. uvela novi sustav individualnog rangiranja igrača, a nakon grupne faze objavljena su i najbolja imena po kategorijama.

Fifa je na ovogodišnjem Mundijalu predstavila Fifa Power Rankings – novi, objektivni sustav ocjenjivanja igrača (od 0 do 10) koji se temelji isključivo na statističkim podacima s terena. Igrači se vrednuju u tri kategorije (napad, kreativnost, obrana), dok vratari dobivaju ocjene za obrane i igru u posjedu.

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Ovaj podatkovni sustav ne prati nužno najveće zvijezde, već kroz brojke ističe najkorisnije pojedince u specifičnim ulogama, a poredak se ažurira nakon svake utakmice. Najbolji napadač po podacima je Deniz Undav, dok je Lionel Messi na drugom mjestu.

Najbolji pojedinci grupne faze prema Fifiinim brojkama:

Napad: Deniz Undav (Njemačka)

Kreativnost: Michael Olise (Francuska)

Obrana: Luc de Fougerolles (Kanada)

Vratari: Orlando Gill i Ronwen Williams