Farmaceuti preokretom svladali Varaždin i stigli do prve pobjede sezone!

U susretu 2. kola HNL-a Slaven Belupo je kao domaćin svladao Varaždin sa 3-1 (1-1).

Poveo je Varaždin golom Antonija Tavaresa (27), poravnao je Ivan Božić (35) da bi u nastavku Adrian Liber (78) i Josip Mitrović (90+3) kompletirali preokret.

Gosti su u 21. minuti ostali bez Boršića koji je dobio crveni karton nakon sudara s domaćim kapetanom Tomislavom Božićem. Napadaču Varaždina je prilikom primanja lopta pobjegla s noge te ju je pokušao dohvatiti klizećim startom. Na istu je ideju došao i Božić je tu se ova dva igrača sudarila, a u tom je sudaru lošije prošao Božić. Sudac Strukan prvotno je Boršiću pokazao žuti karton, ali dok se Božiću ukazivala pomoć uslijedila je intervencija VAR-a, a Strukan je nakon pregleda snimke žuti karton preinačnio u crveni.

Ipak, šest minuta potom do prednosti je stigao Varaždin. Maglica je ubacio s desnog krila na peterac, a tamo se Tavares naklonio i spustio loptu u mrežu.

Prednost gostiju trajala je samo osam minuta jer su lijepom, preciznom i ekikasnom akcijom uzvratili domaći. Jagušić je odličnom loptom proigrao novog napadača Koprivničana Ivana Božića koji je u trku smirio loptu prsima, ušao u kazneni prostor i svladao Zeleniku.

U nastavku utakmice Slaven je imao terensku inicijativu, prijetio preko Nestorovskog i Božića da bi pobjednički pogodak postigao Liber. Šuto je pucao sa 25 metara, Zelenika je njegov udarac uspio tek odbiti, a lopta je pala u noge Libera koji je sabrano pogodio nebranjeni dio mreže.

Pobjedu je potvrdio Mitrović koji se najbolje snašao u gužvi pred gostujućim golom u sudačkoj nadoknadi.

Slaven Belupo je ovom pobjedom stigao na peto mjesto s tri boda, koliko ima i četvrti Hajduk, dok je Varaždin osmi u društvu momčadi koje imaju po bod, a u kojem su još Gorica, Istra 1961 i Osijek.

Na čelu je Dinamo sa šest bodova.