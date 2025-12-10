Evo koliko Slaven traži za Jagušića: Interesa ima, a Dinamo za njega više ne pita…

Podijeli :

Slaven Belupo

Uz Tonija Fruka, on je najatraktivniji igrač trenutno u HNL-u.

Nogometaš Slaven Belupa, Adriano Jagušić, ovog ljeta odbio je Dinamo, a o razlozima pričao je za kamere Sport Kluba. No, Jagušić je zbog svojih izvrsnih predstava i talenta atraktivan klubovima. I to za milijunsku cifru. Trenutačno je najrealnije da ga Slaven proda u zimskom prijelaznom roku te da ga zadrži na posudbi do kraja sezone.

Slaven će za Jagušića tražiti oko pet milijuna eura plus bonuse, piše to tportal. Bit će to daleko najveći Slavenov transfer u povijesti. Rekord trenutačno drži Nikola Katić koji je 2019. prodan Rangersima za 2.28 milijuna eura, a Jagušićev transfer bi s bonusima mogao otići i preko šest milijuna eura.

Slaven je već dobio ponude iz Rusije i UAE-a, bitno veće od onoga što traži za Jagušića, ali njega odlazak u te zemlje uopće ne zanima.. Kako trenutačno stvari stoje, Jagušića će u siječnju uzeti neki europski klub.

A što je s Dinamom? Navodno Dinamo za Jagušića više ni ne pita. Dinamo je ovog ljeta bio spreman platiti oko dva milijuna eura s bonusima što je daleko manje od sadašnje cifre.