VIDEO / Crvena zvezda napravila veliki korak prema nokaut fazi, evo kako stoje na tablici

Nogometaši beogradske momčadi sve su bliže plasmanu u nokaut fazu Europske lige.

Crvena zvezda ostvarila je treću uzastopnu pobjedu u Europskoj ligi svladavši Sturm u Grazu rezultatom 1:0. Tim Vladana Milojevića ušao je u susret s jednim bodom iz prva tri kola, no novom je pobjedom stigao nadomak plasmana u nokaut-fazu natjecanja.

Nakon što je u 53. minuti poništen pogodak Naira Tiknizyana zbog zaleđa, Crvena zvezda povela je u 55. minuti. Nakon kornera koji je izveo Tomi Elšnik, kapetan Mirko Ivanić ostao je nečuvan i glavom pogodio za 0:1, što se pokazalo odlučujućim.

Ključan trenutak dogodio se u 68. minuti kada je prvotno dosuđen kazneni udarac za Sturm nakon kontakta Milsona i Jurija Horvata. Nakon VAR provjere sudac Pawel Raczkowski ispravio je odluku jer je u začetku akcije prethodio prekršaj nad Filippom Handlom.

Sturm je bio opasniji u završnici prvog poluvremena, dok je Crvena zvezda konkretniji dio igre prikazala u drugom poluvremenu. Zrelo izdanje u nastavku omogućilo je beogradskoj momčadi da sačuva prednost i upiše vrijedna tri boda.

Srpski prvak je sada na 17. poziciji Europa lige s 10 osvojenih bodova.