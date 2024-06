Vlašić: Jurić mi je puno pomogao, a sa Španjolcima nam je uvijek teško

Podijeli :

CristianxdexMarchenax via Guliver Image

Hrvatska u subotu otvara Europsko prvenstvo protiv Španjolske.

Povodom toga, na press-konferenciji u Neuruppinu, pred novinare su izašli Nikola Vlašić i Josip Šutalo.

Vlašić je komentirao svoje probleme s ozljedom

“Oporavak je bio težak. Trenirao sam dvaput dnevno, radio terapije po cijele dane, dok se nisam priključio reprezentaciji svaki dan fokus je bio na tome. Odmah 30. svibnja trenirao sam s momčadi, od tad sam spreman, ali dogovor s klubom je bio da ne igram protiv Makedonije. Osjećam se odlično i spreman sam”, započeo je Vlašić.

O odlasku Ivana Jurića iz Torina

Jurić se predomislio, neće zasjesti na klupu Hajduka!

“Za svakog nogometaša je velika stvar proći talijanski nogomet. Prije dolaska u Italiji sam mislio da znam dosta o nogometu, a onda shvatiš da i to i nije baš tako. Puno mi je pomogao ‘mister’ Ivan Jurić, naučio me puno, hvala mu na svemu. On nije više u klubu, ja imam još tri godine ugovora.”

Treće veliko natjecanje

“Osjećam manju nervozu, na mom prvom velikom natjecanju bio je Covid, drugo sam igrao u Kataru, ovo je nekako veći osjećaj, kao da smo doma. Svi ti mogu doći, obitelj i prijatelji. Zbog toga se osjećam smireniji.”

Španjolska

“Odlična su reprezentacija, pomladili su se, imaju tehničku kvalitetu, imaju brzinu, okomiti su. Stvarno imamo maksimalni respekt prema njima i izborniku, povijesno nam je teško igrati sa Španjolcima. Ali i mi imamo kvalitetu, možemo odigrati dobru utakmicu”, zaključio je Vlašić.