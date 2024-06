Dalić: ‘Cijeli Euro sveo nam se na 90 sekundi, a njih petorice se nikada neću odreći’

"On je zaslužio sve kredite ovog svijeta. Poseban osjećaj je kada on dođe igrati za reprezentaciju. Ovo je zaista bio veliki šok. Imali smo prolazak i utakmicu u Berlinu protiv Švicarske. Taj gol je baš da se raspadneš. Luka je veliki emotivac i živi za uspjehe s Hrvatskom. Nema ništa bez patnje i bez muke. Mi smo osvojili tri medalje u šest godina, ali senatori su to osvojili nakon deset godina patnje. Ovi mladi igrači su osvojili dvije medalje nakon pola godine. Moraš proći patnju da bi došao do uspjeha."