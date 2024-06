SKener: Izborniče, molim vas, napravite taj rez!

Podijeli :

(AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Očigledno je da Luka nema snage za ozbiljne utakmice, posebno ne za 90 minuta. Susret protiv Albanije bila je možda i idealna prilika da Luka odradi posao koji mu Ancelotti povjerava u Realu, a to je da u završnih desetak minuta primiri igru i sigurno nas privede kraju.

Da je to u ovom trenutku moguće napraviti tražio bih od izbornika Zlatka Dalića da još večeras podnese ostavku, te da Hrvatsku u posljednju utakmicu na Euru (jer sumnjam da ćemo Talijane dobiti) povede netko drugi. Hrvatska je danas, posebno u prvom dijelu, izgledala puno lošije nego protiv Španjolske. Hrvatska je igrala u grču i kasnila na svaki loptu, no ne morate biti Mourinho da vidite zašto je tomu tako. Jednostavno, naši su igrači, posebno u veznoj liniji, statični i prespori.

Dodamo li tomu Šutala u obrani, koji ne može zaustaviti moju babu na putu prema placu, a ne ozbiljnog igrača, dobijemo idealnu kombinaciju za totalni potop. Sve sto je mogao promašiti nas je izbornik danas i promašio. Čak mu i ne zamjeram toliko početni sastav s kojim je izašao na teren, ali u drugom poluvremenu morao je izvaditi najprije Modrića, a zatim i sve ostale igrače koje je opet prekasno promijenio. Jasno mi je da su mnogi od ovih igrača zadužili i njega i nas, ali nogomet je egzaktna znanost, te je vrlo jednostavno procijeniti može li netko ili ne može. I nakon utakmice protiv Španjolske sve je bilo jasno, ali ipak je trebalo pričekati Albaniju da vidimo hoće li se možda promijeniti. Na žalost, ništa se promijenilo nije, te je vrijeme za uputiti izbornika da nešto napravi. Očigledno je da Luka nema snage za ozbiljne utakmice, posebno ne za 90 minuta.

Susret protiv Albanije bila je možda i idealna prilika da Luka Modrić odradi posao koji mu Ancelotti povjerava u Realu, a to je da u završnih desetak minuta primiri igru i sigurno nas privede kraju ili, ako je rezultat nepovoljan da ipak pokuša nešto napraviti svojim autoritetom i poznatim proigravanjima. Luka jednostavno vise ne može na terenu provesti 90 minuta. Ne može provesti, mislim, niti 45, ali tko zna. Godine su učinile svoje i Modrić vise nije niti sjena igrača koji nas je vodio do jednog finala i trećeg mjesta na svjetskom prvenstvu. Dakle, Luka hvala na svemu, zadužio si nas, ali više ne ide! Nadalje, Brozovic je drugoligaški igrač, nespreman za ozbiljnije izazove, Šutalo je jednostavno bez utakmica u nogama i totalno van forme. Ne znam otkud dalje krenuti i sto vise napisati da bi ispali barem donekle pristojna momčad, da bi možda bili konkurentni protiv branitelja naslova. Hrvatska je od momčadi sa stavom, od sastava koji ima prepoznatljivu igra, postala reprezentacija koja se brani u prvih pola sata od Italije. Ne mislim da su igrači tome krivi, senatorima se treba zahvaliti, mlađe igrače treba uvesti u prvu postavu odmah. Kad bolje razmislite, nije to gotovo nikakav rizik. I ti, uvjetno rečeno, mladi igrači, dovoljno su iskusni da igraju ključnu ulogu u našoj momčadi.

Bojim se utakmice s Italijom, bojim se debakla jer Dalić, bojim se, neće odustati od svojega ulizivanja ‘senatorima’. Izborniče, ako u vama još ima imalo nogometne lucidnosti, molim vas napravite taj rez. U jednom tekstu otprije par godina napisao sam da je Dalić najbolji izbor za Hrvatsku jer vuče logične poteze. Molim vas, pokažite mi opet da sam u pravu (krivu), povucite i sad taj logičan potez i postavite igru onako kakvom bi trebala biti. Ako se to u posljednjoj utakmici u skupini dogodi, možda još uvijek nije sve izgubljeno.