Rumunji potpuno nadigrali i razbili neprepoznatljivu Ukrajinu

U prvoj utakmici skupine E na nogometnom EURU Rumunjska je u Muencenu svladala Ukrajinu sa 3-0 (1-0).

Golove za Rumunjsku postigli su Nicolae Stanciu (29), Razvan Marin (53) i Denis Dragus (57).

Iako je Ukrajina slovila kao favorit uoči početka utakmice te se očekivalo kako uz izraženi nacionalni naboj zbog rata u domovini imati i dodatni motiv koji će ju pogurati do pozitivnog rezultata, dogodilo se potpuno suprotno. Rumunji su u početku utakmice umrtvili igru, stajali na vlastitoj polovici terena te prepustili loptu neinventivnim Ukrajincima.

Stoga se u prvih pola sata nije dogidilo ništa vrijedno spomena, a tada se Ukrajncima potkrala kobna pogreška prilikom kombiniranja u obrani. Konoplja je s boka vratio loptu u vlastiti kazneni prostor do Matvijenka koji je predugo čekao s opcijama, a onda se pod pritiskom rumunjskog napadača odlučio na vraćanje lopte vrataru što se pokazalo kao najlošija opcija. Naime, Lunin je panično ispucao loptu, ali samo na 25 metara od svog gola gdje je to izbijanje presjekao Man. Rumunjski veznjak odmah je poslijedio loptu do svog kapetana Stancijua koji je sjajnim udarcem sa 20-ak metara pogodio pod samu gredu nemoćnog Lunina.

Taj je pogodak “razbudio” utakmicu, Ukrajina je do kraja prvog dijela najbolju priliku za poravanje imala u 36. minuti kada je Mudrikov ubačaj s lijevog krila Dragusin jedva glavom odbio u korner, a nakon tog ubacivanja iz kuta lopta je opet stigla do Mudrika, ali najskuplji ukrajinski igrač potom je uputio ili neprecizan udarac ili prejako dodavanje za svoje suigrače.

Uzvratila je Rumunjska samo dvije minute potom, Manov udarac s vrha kazenog prostora odbio se od Stepaneka i prošao tik pored vratnice, a Stanciu je potom izravno iz kornera pogodio gredu nesigurnog Lunina.

Da ukrajinski vratar nije imao svoj dan pokazalo se i u 53. minuti kada je bio izravni krivac za drugi gol Rumunjske. Ratiu je povukao napad Rumunjske, dovukao loptu do kaznenog prostora gdje je Man klizećim startom zadržao loptu u opasnoj zoni. Uslijedio je prizemni udarac Marina sa 25 metara koji je prošao kroz ruke loše postavljenog Lunina.

Samo četiri minute kasnije Rumunjska je stigla i do trećeg gola, nakon kornera opet su Stanciu i Man bili nerješiva enigma za lijevu stranu ukrajinske obrane, a Man je nakon ulaska u kazneni prostor poslao loptu u petarac gdje se na pravom mjestu našao Dragus.

Do kraja susreta Ukrajina je nekoliko puta zaprijetila s distance, ali Nita je manje-više sigurno otklanjao te prijetnje.

U skupini E su još Belgija i Slovačka koji će svoj susret 1. kola igrati od 18 sati u Frankfurtu.