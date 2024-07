Rooney: ‘Njih dvojica podsjećaju na mene i Ronalda’

Podijeli :

AP Photo/Patrick Semansky via Guliver

Engleska i Španjolska će u nedjelju u 21 sat na Olimpijskom stadionu u Berlinu igrati finale Europskog prvenstva.

Španjolci će tražiti svoju četvrtu europsku titulu, čime bi prestigli Nijemce i osamili se na vrhu, dok Englezi traže svoje prvo europsko zlato.

Finale Eura: Španjolci po četvrti put ili Englezi po prvi?

Wayne Rooney, legendarni engleski napadač i najbolji strijelac u povijesti Manchester Uniteda, najavio je utakmicu za španjolski Mundo Deportivo. Rooney, koji je status zvijezde zaradio na Europskom prvenstvu prije 20 godina u Portugalu, istaknuo je dva mlada španjolska krilna napadača kao glavne prijetnje za Englesku.

“Lamine Yamal me podsjeća na ono kakav sam ja bio na Euru 2004. – tinejdžer koji sjajno igra. Nico Williams je izuzetan, podsjeća me na Cristiana Ronalda kad je bio mlad. On je krupniji dečko, uzima loptu i ponekad se previše trudi i želi sve odjednom, ali obično donosi prave odluke. On je nevjerojatna prijetnja u situacijama jedan na jedan, a također zabija golove.

Engleska će se morati dobro braniti na bokovima protiv Španjolske jer su dva mlada krila njihova glavna prijetnja. Engleska mora biti vrlo oprezna.”