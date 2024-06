Modrić oduševio napadača koji je izludio Vatrene: ‘Tražio me dres, a nisam ni znao da zna tko sam!’

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija nažalost već se vratila kući nakon ranog ispadanja s Europskog prvenstva, a Španjolska se kao jedan od favorita priprema za nokaut-fazu.

Španjolska, koja je po mnogima ostavila najbolji dojam u prvom krugu, priprema se za okršaj s debitantom Gruzijom u osmini finala.

U grupnoj fazi Furija je upisala tri pobjede (Hrvatska, Italija, Albanija), uz blistave izvedbe mladih krilnih napadača Laminea Yamala i Nice Williamsa. Njih su dvojica i protiv Vatrenih bili sjajni, a Williamsov nastup očito je posebno oduševio i našeg kapetana Luku Modrića.

U razgovoru za Marcu Williams je otkrio da je razmijenio dres upravo s Modrićem. Evo kako:

“Iznenadio sam se. Netko iz HNS-a mi je prišao i rekao mi da Modrić želi moj dres. Nisam to očekivao i odmah sam stao razmišljati što sam to učinio da me igrač poput Modrića prepozna i da zna tko sam. Prešao sam put od jednog ekstrema do drugog jako brzo. Bio sam ispunjen ponosom i želim nastaviti ovako raditi”, ispričao je napadač Athletic Bilbaa.