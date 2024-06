Mateo Beusan: Sudac nije imao isti kriterij, a volio bih da mi objasni odakle mu osam minuta?

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Images

Svi pričaju o suđenju Dannyja Makkeliea u dvoboju Hrvatske i Italije. Komentar je dao i legendarni Mateo Beusan, izvorno "Oko sokolovo".

“Najprije da kažemo penal za nas je sasvim jasna situacija, čisto i samo potvrda još jedna da VAR stvara poštenje u nogometu. Nadalje, sve opomene su pravilno dodijeljene. No, postoje dva pitanja”, smatra Beusan koji je suđenje komentirao za Slobodnu Dalmaciju.

“Tijekom igre bilo je prekršaja i guranja s dvije ruke na obje strane, a što je sudac za Talijane vrlo lako svirao, a za nas nije. Naprosto sudac Makkelie nije imao ujednačen kriterij i to treba reći, lakše je za Talijane svirao prekršaje”, dojma je Beusan.

VEZANA VIJEST Marić o nizozemskom sucu: ‘Nadoknada je prevelika i opasna. Išao je u korist Italije’ Dalić: Mali smo i sami, ali sve to ide u vjetar. Gdje je našao osam minuta?

Makkelie je, podsjetimo, utakmicu produžio za osam minuta i baš su u osmoj Talijani izjednačili. Hrvatski reprezentativci, izbornik i cjelokupna hrvatska javnost slažu se da je nadoknada bila preduga s obzirom na zbivanja na travnjaku. S njima se slaže i Beusan.

“Volio bih da netko izmjeri zbog čega je i otkud nadoknada vremena bila čak osam minuta!?”

“U drugom poluvremenu samo je zbog Stanišića bio kratak prekid, čekalo ga se, bilo je to radi grčeva, ne duže od minute. Gledao je i VAR. Zamjene su po pola minute i penal je dodatna minuta. Ali sve to skupa ne može biti osam minuta!? Ja bih volio da sve to netko izmjeri i objasni mi otkud čak osam minuta nadoknade?!”, čudi se Beusan.