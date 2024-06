Dalić: Mali smo i sami, ali sve to ide u vjetar. Gdje je našao osam minuta?

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi by Guliver

U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 (0-0) protiv Italije što će izabranike Zlatka Dalića vrlo vjerojatno udaljiti od osmine finala prvenstva. Izbornik je bio razočaran na press konferenciji.

“Teško je pronaći prave riječi. Zadnja minuta Albanija, zadnja danas. Mogu čestitati dečkima, ali ono nije naš turnir. Primili smo gol nakon našeg napada. Igrač je bio sam sa strane, fantastično je pogodio. Nadoknadu ne želim komentirati.

Kako se osjećate?

Baš boli, baš boli i boljet će još dugo. Nije lako, ali kad sve pogledamo, negdje ti da, negdje ti uzme. Oni penali koje smo prolazili, neke teške utakmice i sad je onda valjda 1:1. Znali smo uživati u pobjedama, moramo se znati ponašati i u ovim teškim trenucima. Ja sam isključivi krivac što nismo proši grupu. To sam ja kriv. Mogu pohvaliti igrače, mučili su se i trudili ovih mjesec dana. Nije nas išlo i to je to.

Zašto ste promijenili Modrića?

Promašio je penal pa je zabio još ljepši gol. Bio je umoran, potrošio se tih 80 minuta i to je bio jedini razlog. Trebalo je trke, pokretljivosti, a Modrić se potrošio.

Kako komentirate osam minuta nadoknade i kriterij suca?

Utjecao je sudac sigurno, definitivno. Ne znam gdje je našao osam minuta uopće… Ali, ja govorim to pet godina, da smo mi mali za njih i da se borimo sami. No, što god govorim, govorim u vjetar i ispadam smiješan. Ne može biti osam minuta nadoknade, zbog čega? Faul, prekidi?

Neću tražiti alibi u sucu. Imali smo sve u svojim rukama protiv Albanije, sad smo dobili gol u 98. minuti i moram gledati nas, ali mi je žao da Hrvatsku ne priznaju i ne poštuju. Mi igramo u 15 sati, je li igrala Francuska? Njemačka? Portugal? Engleska? To je to. Maroko u Kataru u 13 sati, to je tako.

Mi se borimo sami. Samo se želim zahvaliti igračima na trudu i muci, nije ovo bio naš turnir. Hvala i navijačima, sto tisuća ih je došlo i na to smo ponosni. Razlog ispadanja ću tražiti u nama, ne možeš gol primiti u 98. minuti. Moraš leći na loptu, ne dati im da ispucaju… To je to.

Koja je bila taktička ideja?

Čestitam svojim igračima na borbi. Naš plan je bio da prvo poluvrijeme pokušamo s kontrolom igre ne dozvoliti protivniku gol jer nas je gol prelomio i protiv Španjolske i protiv Albanije. U drugom poluvremenu smo krenuli na rizik, koji nam se isplatio. Napravili smo sve po planu, ali nažalost, 98. minuta…i kazni nas.