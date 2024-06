Hamburg i Hrvati: Zebec i Buljan prokrčili put

Podijeli :

GuliverImages

Hrvatska nogometna reprezentacija će utakmicu protiv Albanije igrati u srijedu, 19. lipnja u Hamburgu, gradu u kojem su Hrvati ostavili duboke tragove.

Hamburg je drugi najveći grad u Njemačkoj i ima gotovo dva milijuna stanovnika. Jedan je od najvažnijih lučkih gradova Europe, a poznat je i po svom kulturnom nasljeđu, arhitektonskim ljepotama i živopisnim životnim stilom.

Grad je dom brojnih muzeja, galerija, kazališta i glazbenih dvorana. Elbphilharmonie, moderna koncertna dvorana koja se uzdiže iznad luke, predstavlja simbol novog, modernog Hamburga, dok su primjerice, povijesne četvrti Speicherstadt i Kontorhaus od 2015. dio UNESCO-ve svjetske baštine. Industrije poput brodogradnje, logistike, avijacije i medija igraju ključnu ulogu u ekonomiji grada.

Zanimljivo, u Hamburgu je sjedište više od 90 konzulata, a u danima koji slijede dobit će još jedno. Hrvatsko navijačko veleposlanstvo bit će smješteno na uglu Fan zone i Reeperbahn i U2 bahna zajedno s domaćinom, gradom Hamburgom i pored Albanskog navijačkog veleposlanstva.

Hamburg je poznat je i po svom noćnom životu, a središte zabave je Reeperbahn s brojnim barovima, klubovima i kazalištima.

Prema posljednjim procjenama na samom sjeveru Nje­mačke koja obuhvaća Schleswig Holstein, Donju Sasku, Mecklenburg Zapadno Pomorje te gradove Bremen i Hamburg, živi više od 32.000 Hrvata. Mnogi Hrvati su upravo iz Hamburga putovali u novi svijet, Sjevernu i Južnu Ameriku.

U znak sjećanja na sve one koji su iselili u Ameriku, na inicijativu Hrvatske kulturne zajednice iz Hamburga, u hamburškoj luci Altona podignut je Spomenik iseljenicima sa 126 likova, djelo podravske kiparice Ljubice Matulec.

Spomenik je postavljen 1989. godine, u povodu 800. obljetnice luke Altona, a u čast svim brojnim hrvatskim iseljenicima. Nakon što uslijed vremenski uvjeta počeo propadati, 2003. je postavljen novi kip, a umjesto drvenog kipa napravljen je zamjenski brončani odljev, kako bi se spasio od propadanja. Novi spomenik hamburških Hrvata otkriven je 3. listopada 2003. godine u povodu njemačkog Dana ujedinjenja.

U Hamburgu su “kruh zarađivali” i brojni hrvatski nogometaši, ali i treneri. Grad je poznat po dva velika kluba – Hamburger SV je trenutačno drugoligaš, no šest puta je bio njemački prvak, s druge strane je St. Pauli, koji je ove sezone izborio povratak u Bundesligu nakon 13 godina i još uvijek čeka svoj prvi veliki trofej.

U gradu na sjeveru Njemačke igrali su Ivan Buljan, Ivica Olić, Ante Budimir, Mladen Petrić, Niko Kovač, Ivan Klasnić, Milan Badelj…. veliki trag ostavio je i trener Branko Zebec.

Legendarni Zebec je predvodio HSV do naslova prvaka 1979. godine, a godinu dana kasnije i do finala Kupa prvaka u kojem je izgubio od Nottingham Foresta sa 0-1. HSV je trenirao i Joško Skoblar, međutim nije se predugo zadržao, klub je vodio od srpnja do studenog 1987.

Ivan Klasnić, koji je ambasador HNS-a na EURO-u u Njemačkoj, je prvi seniorski ugovor odradio u St. Pauliju. Klasnić je rođen u Hamburgu, a za klub sa stadiona Millerntor je igrao od 1997. do 2001.

Za St. Pauli je igrao i sadašnji reprezentativac Ante Budimir. Bio je to njegov prvi inozemni klub nakon igranja za Goricu, Inter i Lokomotivu. U Hamburgu je proveo jednu sezonu, dok je drugu odradio na posudbi u Crotoneu.

Mladen Petrić je četiri godine nosio dres HSV-a, od 2008. do 2012. upisavši 99 nastupa i 38 golova. Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač je na sjeveru Njemačke proveo dvije sezone (1999-2001) upisavši 55 nastupa uz 12 golova za HSV.

Za Josipa Šimunić je za HSV bio prvi europski klub. U Hamburger Sport-Vereinu je proveo prve dvije europske sezone (1997-99). Milan Badelj je u Hamburgu igrao dvije sezone (2012-14), a Alen Halilović jednu (2016-17).

Ivo Iličević je igrao od 2011. do 2016. (84 nastupa / 10 golova), dres HSV-a nosio je i Marijan Kovačević (1993-97). Mladen Pralija je proveo jednu sezonu (1987-88), dok je Ivan Buljan nosio dres HSV-a od 1977. do 1981. godine upisavši 103 nastupa i postigavši 22 gola.

Trenutačno je u HSV-a Mario Vušković koji se na sudu pokušava obraniti od optužbi za doping, a posljednju utakmicu je odigrao u studenom 2022.