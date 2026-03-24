Englezi: Tudor i Tottenham će sporazumno raskinuti ugovor

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Čini se da je poznata sudbina Igora Tudora na klupi Spursa.

Igor Tudor i Tottenham Hotspur trebali bi sporazumno raskinuti suradnju, doznaje engleski portal TEAMtalk. Hrvatski trener nije uspio ostvariti nijednu pobjedu u Premier ligi otkako je preuzeo momčad u veljači.

Niz loših rezultata doveo je Tottenham na samo bod od zone ispadanja, što je na kraju prisililo Upravu kluba na reakciju.

Čini se da je kap koja je prelila čašu bio poraz od Nottingham Foresta. Interno je dogovoreno da će poraz u toj utakmici značiti i smjenu trenera, a nakon što je momčad Vitora Pereire slavila s 3:0, to je bilo to.

Konačni razgovori o njegovoj budućnosti održani su u ponedjeljak, a zadnju riječ imao je izvršni direktor kluba Vinai Venkatesham.

Prema izvoru, sam Tudor spreman je odstupiti zbog nedavne smrti svog oca Marija. Vjeruje se da su se obje strane složile kako je sporazumni raskid najbolje rješenje.

Među kandidatima koji se ozbiljno razmatraju su bivši trener Monaca Adi Hütter te nekadašnji branič Spursa Chris Hughton.