Englezi podsjetili na Bilićevu izjavu: ‘Smijao nam se i rekao…’

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Action Images/Peter Cziborra

Engleski mediji također su vrlo pozorno popratili dolazak Slavena Bilića na izborničko mjesto hrvatske reprezentacije.

Bilićevo ime u Engleskoj ne treba posebno predstavljati. Tamo je vodio West Ham, West Bromwich Albion i Watford, a u pamćenju je ostao i kao izbornik koji je 2007. godine pobjedom na Wembleyju izbacio Englesku s Europskog prvenstva.

Guardian je njegov povratak popratio rečenicom:

“Kažu da se nikad ne treba vraćati na staro, ali Bilić se čini kao dobar izbor za Hrvatsku.”

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List podsjeća i na Bilićevu izjavu uoči pobjede 3:2 nad Engleskom, kada je odgovorio na tvrdnje engleskih novinara da nijedan Hrvat ne bi igrao za njihovu reprezentaciju.

“Smijao nam se i rekao: ‘Ja imam Modrića’. Zaista ga je imao.”

Portal talkSPORT u naslovu ističe da se Bilić vraća nakon gotovo dvije godine bez trenerskog posla, a naglasak stavlja na njegove angažmane u engleskom nogometu i činjenicu da će Hrvatska u Ligi nacija igrati upravo protiv Engleske.

Slično piše i Goal:

“Hrvatska potvrdila povratak Slavena Bilića: Bivši trener West Hama završio dvogodišnju stanku.”