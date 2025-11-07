Drugoligaški lider zaustavljen na Krimeji, otvara se šansa Pamićevu Karlovcu

Podijeli :

Orijent i Rudeš remizirali su u prvoj utakmici 14. kola SuperSport Prve NL.

Iako je Rudeš vodio gotovo cijelu utakmicu, Orijent je kasnim izjednačenjem osvojio bod na svojoj Krimeji i spriječio vodeći sastav lige da mu pobjegne na 11 bodova.

Momčad sa zapada Zagreba povela je u 20. minuti golom Duje Korača, a Orijentu je bod donio Borna Bilobrk u drugoj minuti sudačke nadoknade. Bilobrk je u igru ušao niti deset minuta ranije.

Tako je spriječena peta uzastopna pobjeda Rudeša koji ostaje na vrhu s 28 bodova, pet više od prvog pratitelja Karlovca koji u nedjelju gostuje u Zmijavcima kod Croatije. Prilika je to momčadi Igora Pamića da smanji zaostatak za liderom.

Orijent je četvrti s 20 bodova, a ovo mu je peti uzastopni remi.