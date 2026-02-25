Dobre vijesti za Dalića, evo kada bi mogli zaigrati Kovačić i Gvardiol

Hrvatski dvojac iz redova Manchester Cityja oporavlja se od ozljeda, no s Otoka sada stižu dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju.
Mateo Kovačić propušta ovaj dio sezone zbog problema s petnom kosti i dviju operacija koje je imao još prošle godine, a iz Manchester Cityja javljaju da je temeljito odradio rehabilitaciju te posljednjih dana trenirao individualno s loptom.
SN doznaju da je njegov povratak pitanje dana, a ne mjeseci jer je nakon kontrole magnetskom rezonancom dobio zeleno svjetlo za povratak te će se već ovog tjedna priključiti treninzima s momčadi. Ako ne bude novih komplikacija, Kovačić bi već početkom ožujka mogao konkurirati za nastup, uključujući i dvoboj FA kupa protiv Newcastlea.
Joško Gvardiol slomio je nogu u siječnju u susretu s Chelseajem nakon čega je operiran, a iz Manchestera javljaju da bi uskoro mogao skinuti imobilizacijsku ‘čizmu’ i započeti s fazom jačanja mišića.
Za ovu ozljedu predviđeni oporavak je tri do četiri mjeseca, što znači da bi Gvardiol mogao biti spreman za povratak u momčad krajem svibnja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!