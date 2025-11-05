Direktor drugoligaša s Otoka: ‘Nevjerojatno je što nam znači Modrić…’

Podijeli :

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver

Osim na nogometnom terenu, Luka Modrić ima veliki utjecaj i izvan njega.

Direktor Swansea Cityja Tom Gorringe govorio je u jednom podcastu u tome kakav utjecaj Luka Modrić ima na njegov klub. Podsjetimo, Modrić je u travnju ove godine postao dioničar spomenutog kluba iz Championshipa.

Tri mjeseca kasnije pridružio mu se i megapopularni Snoop Dogg, koji je također investirao u klub.

“Nevjerojatno je što nam znače Modrić i Snoop u smisli njihovih followera na društvenim mrežama. Ako uračunamo i njih, imamo platformu od 280 milijuna ljudi na društvenim mrežama koje su nam dostupne u sekundi. To je velika stvar za Swansea”, rekao je Gorringe u podcastu Business Of Sport.