Dinamo više nije tako darežljiv prema Hajduku, dao im nikad manji broj ulaznica za derbi

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dinamo je Hajduku smanjio broj ulazni za derbi na Maksimiru.

Dinamo je u prošlosti bio širokih ruku pa je Hajduku nudio cijeli kapacitet juga, no ovaj put to neće biti moguće. Kako piše Germanijak, Hajduk će dobiti 1254 ulaznica za Torcidu – to je pet posto propisanih prema pravilniku koliko gostujući klub mora dobiti.

Razlog leži u tome jer neće biti dovoljno parkinga za sve. Zbog radova bolnice Rebro dio parkinga kod Maksimira koriste brojni ljudi koji odlaze na Rebro.

Torcida je u prošlosti dopraćena do Borongaja gdje su bili parkirani broji kombiji, automobili i autobusi, no ovaj put će to biti ograničeno.

Ulaznice za navijače Hajduka prodavat će se na Poljudu, a susret je na rasporedu u nedjelju, 2. ožujka.