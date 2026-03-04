Dinamo se oprostio od Kocha, napisali su poruku na njemačkom

Podijeli :

Guliver image (ID: 0003045086)

Zagrebački klub oprostio se od bivšeg vratara Modrih - Georga Kocha.

Bivši vratar Dinama Georg Koch preminuo je u 54. godini života. Njemački golman u svibnju 2024. objavio je da boluje od raka gušterače u terminalnoj fazi te da su mu liječnici rekli kako mu je ostalo još malo vremena. Prognoze su govorile da će živjeti još oko šest mjeseci, no Koch je na kraju izdržao borbu dulju od godinu i pol.

Od Kocha se na društvenim mrežama oprostio i Dinamo:

“Miljenik maksimirskih tribina, nekadašnji sjajni Dinamov vratar Georg Koch, zauvijek nas je napustio u svojoj 55. godini. GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Georga Kocha. Dragi naš Georg, dok nam sjećanja prolaze pred očima, hvala ti na svemu – svim obranama, emocijama i povijesti koju smo zajedno ispisali. Zauvijek ćeš ostati dio naše plave obitelji.”

Na kraju objave iz kluba su dodali i poruku: “Koch mit uns!”, što u prijevodu s njemačkog znači “Koch s nama”.

Koch je u Dinamo stigao u ljeto 2007. kao slobodan igrač nakon raskida ugovora s Duisburgom. U dresu zagrebačkog kluba upisao je 39 nastupa te osvojio naslov prvaka i Kup. Maksimir je napustio na kraju sezone, nakon povratka Tomislava Butine. Bio je dio momčadi koja je u listopadu 2007. ostvarila veliku pobjedu protiv Ajaxa u Amsterdamu (3:2).

Iako je u Dinamu proveo samo jednu sezonu, njemački vratar brzo je stekao simpatije navijača. Isticao se pomalo neobičnim stilom branjenja, a dodatno ih je osvojio i svojim izjavama.