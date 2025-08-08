Dinamo rasprodao zapad za prvu domaću utakmicu sezone

Podijeli :

Dinamo od 21 sat očekuje Vukovar 1991 na Maksimiru u utakmici 2. kola SHNL-a.

Domaći su u prvom kolu slavili 2:0 u gostima kod Osijeka, dok novi prvoligaš drugu utakmicu zaredom igra na zagrebačkom stadionu. Prošlog su tjedna izgubili 1:0 od Lokomotive.

Dinamo je objavio da je danas do kraja rasprodao zapadnu tribinu te se očekuje velika podrška Plavima. Popunjen će biti i Sjever Dolje, koji je ove sezone samo za članove, pa je ostalo svega oko 400 karata.

