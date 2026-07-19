Deschamps se oprostio od Francuske: ‘Trebao sam odabrati drugačije, slobodno to napišite’

Dodao je kako drugo poluvrijeme više nalikuje izdanjima njegove reprezentacije na ovom prvenstvu te priznao da je pogriješio s početnim sastavom:

“Trebao sam odabrati drugačije od samog početka, slobodno to napišite, i možda bi onda sve bolje prošlo. Jasno je da su neki igrači mogli i bolje.”

Deschamps smatra da je na momčad ostavio traga i poraz od Španjolske u polufinalu, zbog čega je odlučio rotirati sastav:

“Odlučio sam rotirati sastav jer sam smatrao da je to logično. Bili su to igrači koji su igrali malo ili nimalo. Teško je odmah biti na pravoj razini, ali nisam mogao ni zamisliti da ćemo imati toliko problema. Srećom, imaju ponos i karakter. Mogao sam ih zamijeniti osmoricu na poluvremenu, ali već sam ih promijenio četvoricu. Dobro je što je ekipa tako reagirala.”

Francuski stručnjak nije skrivao emocije zbog odlaska:

“Prvi put sam si rekao: ‘Ovo radiš zadnji put’. Dobio sam jako puno poruka, a dvije ili tri su me rasplakale. Ovo je kraj razdoblja koje je predstavljalo ono najljepše u mom poslu.”

Prisjetio se i početka mandata 2012. godine:

“Postavio sam reprezentaciju iznad svega. To sam im rekao i na kraju. Mogu oni igrati u najvećim klubovima na svijetu, ali ništa, baš ništa nije iznad ovoga. Ponosan sam što sam toliko dugo bio u službi reprezentacije i što je ostavljam u samom vrhu. Osjećam da sam dao puno. I to je to, gotovo je.”

Posebne riječi imao je za kapetana Kyliana Mbappea:

“Kylian je izniman igrač, a njegova slika u javnosti ne odgovara onome kakav je on zapravo kao osoba. Bio je sjajan kapetan. Nimalo ne žalim što sam ga izabrao zbog svega što radi na terenu i izvan njega. Cijelo prvenstvo bio je uzoran.”

Govoreći o reprezentaciji koju ostavlja Zidaneu, poručio je:

“Potencijal postoji, tu su sjajni igrači koji će rasti kroz ovo iskustvo. Postoje svi preduvjeti da Francuska ostane u samom vrhu. Želim reprezentaciji i svom nasljedniku da sve prođe što bolje. Sigurno je samo jedno – odsad ću biti samo tihi navijač.”

Na kraju je otkrio da zasad razmišlja samo o odmoru:

“Trenutno planiram otići na odmor i posvetiti se obitelji, a poslije ćemo vidjeti.”

Dodao je i da još nije odlučio što slijedi u njegovoj trenerskoj karijeri:

“Prvo se moram oporaviti, potrošio sam puno energije. Nisam donio nikakvu odluku. Imam slobodu izbora, mogu birati i vidjet ću što dalje.”