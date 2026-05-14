Deschamps objavio popis za Svjetsko prvenstvo: Izostavio je igrača Real Madrida

xipax via Guliver

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps objavio je popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Deschamps je pozvao 25 igrača koji su prethodno predstavljali Francusku na seniorskoj razini i jednog novaka, Robina Rissera, vratara Lensa koji je nedavno proglašen najboljim golmanom Ligue 1.

Risser je pozvan umjesto Lucasa Chevaliera koji je postao zamjena u redovima prvaka PSG-a.

Možda najveće iznenađenje je izostanak veznjaka Real Madrida Eduarda Camavinge, za kojeg se očekivalo da će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu. Nema niti napadača Tottenhama Randala Kola Muanija. Umjesto Muania pozivnicu je dobio napadač Crystal Palacea Jean-Philippe Mateta, koji je debitirao prošlog listopada.

Napad će predvotiti zvijezde Real Madrida, PSG-a i Bayerna Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise.

Prije odlaska u svoj trening kamp u Bostonu, francuska reprezentacija odigrat će dvije prijateljske utakmice protiv Obale Bjelokosti 4. lipnja u Nantesu i protiv Sjeverne Irske 8. lipnja u Lilleu.

Svjetski doprvaci će u prvom krugu igrati protiv Senegala na stadionu MetLife u East Rutherfordu (16. lipnja), zatim će se suočiti s Irakom 22. lipnja u Philadelphiji, te protiv Norveške 26. lipnja u Foxboroughu.

VRATARI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes);

BRANIČI: Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace)

VEZNI: N’Golo Kante (Fenerbahče), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St Germain);

NAPADAČI: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane ​Dembele, Desire Doue (oba Paris St Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).