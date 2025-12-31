Dalić: Nije do mene to što u reprezentaciji nema igrača Dinama i Hajduka

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić povodom zatvaranja 2025. i dočeka 2026. godine dao je intervjuu u kojem se osvrnuo na sve aktualnosti vezane za Vatrene, ali i za svoju budućnost na klupi.

U velikom novogodišnjem intervjuu za 24 sata izbornik Zlatko Dalić komentirao je najaktualniju stvar, ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine. Hrvatska će u grupi igrati protiv Engleske, Paname i Gane.

Smatra kako je skupina najteža moguća, a komentirao je i činjenicu što u njegovu kadru trenutno nema ni jednog igrača Dinama i Hajduka.

“Nije to do mene”, odgovorio je Dalić.

“Volio bih da u reprezentaciji imamo po petoricu iz Dinama i Hajduka, pa još i igrače iz ostalih klubova. Dinamo je u fazi stvaranja nove momčadi, ne može netko doći u reprezentaciju nakon dvije utakmice. A dva najbolja domaća igrača, poput Valinčića i Lisice, su se i ozlijedili. U našoj reprezentaciji uvijek su bili okosnica igrači Dinama i Hajduka, žao mi je što ih sada nema, ali to nije do mene.”

Dalić je dodao kako je fokusiran samo na Svjetsko prvenstvo i shodno tome nije još donio odluku hoće li i nakon tog natjecanja nastaviti kao izbornik ili neće.

“Moramo biti sretni i ponosni, gledajući sa sportske strane, odradili smo vrlo uspješnu 2025. godinu. Odigrali smo deset utakmica, osam puta pobijedili, po jednom izgubili i remizirali”, rekao je Dalić za 24 sata.