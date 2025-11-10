Dalić kratak i jasan oko Dinama, Hajduka i HNL-a: ‘Ne bi se štel mešati’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.

U posljednja dva susreta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, protiv Farskih otoka u Rijeci i Crne Gore u Podgorici, hrvatska reprezentacija mora osvojiti barem bod kako bi i matematički izborila vizu za Svjetsko prvenstvo.

Novi ciklus najavio je izbornik Zlatko Dalić na press konferenciji. Između ostalog, upitan je i o hrvatskom prvenstvu i svemu što se događa oko Dinama te činjenicu da je Hajduk vodeća momčad HNL-a.

Dalićev odgovor bio je kratak i jasan:

“Ne bi se štel mešati”.