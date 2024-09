Dalić: Dužan sam pomoći Perišiću da se vrati u formu, uvjeren sam da će opet biti nositelj

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odradio je konferenciju za medije uoči okupljanja Vatrenih pred Ligu nacija.

“Dopustite da se osvrnem na par stvari koje su se dogodile nakon Eura. Olić i Mandžukić su otišli iz stožera, zahvaljujem se na njihovom radu u reprezentaciji, imali su velike zasluge za naše uspjehe. Ivica je bio moj suradnik sedam godina, a sad je izbornik mlade reprezentacije i to moramo prihvatiti. Znam njegovu ambiciju i energiju.

Mario se nakon Eura izjasnio i izrazio želju da se bavi nekim drugim stvarima, ambicija mu ide u drugom smjeru. Želim mu puno sreće, i njegove su zasluge bile velike u dvije medalje. Također, ostali smo bez dvojice velikana, Vide i Brozovića. Uvijek mi je teško kada se netko oprašta, posebice iz generacije 2018., koja je najbolja u povijesti hrvatskog nogometa. Domagoj zadnje dvije godine nije bio standardan, ali je svojim pristupom bio važan. Marcelo je svoju odluku rekao prije Eura. Nadao sam se da će je promijeniti, to je Broz. Čudno je kad se netko oprosti s 99 utakmica, ali to je Broz, to je njemu svojstveno.

Osjetljiv sam na te ljude, ali nažalost polako ta generacija odlazi.

Perišić je na popisu, njegovo ime nije bilo upitno. Činjenica je da je upitno koliko sada može pomoći reprezentaciji pošto nema klub. Ali nećemo zaboraviti što je napravio za reprezentaciju, on je jedan od najvećih igrača u povijesti Hrvatske. Moja obaveza je da mu pomognemo da se što prije vrati u stanje u kakvom je bio. Uvjeren sam da će opet biti nositelj reprezentacije.

Sigur je izabrao reprezentaciju Kanadu. Pričao sam s njim, prije mene i tehnički direktor. Izrazio je želju da igra za Kanadu, što moramo poštovati. Rekao sam mu da je to njegov izbor.

To su stvari na koje sam se htio osvrnuti. Danas nam kreće akcija Lige nacija, u kojoj nam je cilj napraviti reprezentaciju, sistem i selekciju za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Cilj u Ligi nacija je ostati u elitnoj skupini, u prvih troje u skupini, kako bismo ostvarili povoljan ždrijeb za kvalifikacije za SP. Imamo dosta problema s ozljedama igrača. Nisam očekivao da će biti ovako komplicirano na početku sezone.

Stanišić, Erlić, Juranović, Majer… Upitno je stanje Ćaleta-Cara i Luke Sučića. Puno je nepoznanica. Moramo stati na loptu i vidjeti tko će uopće biti spreman da prve dvije utakmice odigra u punom ritmu. Danas ćemo odlučiti hoćemo li slati dodatne pozive”, rekao je u svom uvodu Zlatko Dalić.

Je li razgovarao s Perišićem?

“Jesam, mi smo u kontaktu. Neću o tome što je bilo. Ja kao izbornik imam obvezu pomoći mu da se što prije vrati u formu u kojoj je bio. Neću komentirati to što je bilo. On je jedan od najboljih igrača hrvatske reprezentacije.”

Kako riješiti problem desnog beka, jedina je opcija Kristijan Jakić?

“Da, igrao je to u klubu, nekad i Pjaca kad su bila trojica natrag. Razgovaramo o opcijama, Juranovića i Stanišića nema, moramo naći rješenje za desni bok. Ovaj put probat ćemo s Jakićem i Pjacom, vidjet ćemo hoćemo li nekog stopera staviti desno. Drugi igrači? Morat ćemo veliku pažnju posvetiti tome i znati za iduću akciju koga ćemo još zvati.”

Komentirao je i transfere hrvatskih igrača ovog ljeta.

“Erlić i Pongračić su otišli u bolje klubove (Bologna i Fiorentina, op. a.). Sosa je napravio dobru odluku što je otišao u Torino, imat će više prigoda za igrati. Možemo biti zadovoljni, dečki idu tamo gdje je bolje. Oni svojim igrama sebe stavljaju u bolju poziciju”, rekao je Dalić o transferima hrvatskih nogometaša ovog ljeta.

Otkrio je Dalić da neće popunjavati svoj stožer. Komentirao je zatim i slabo izdanje hrvatskih klubova u Europi.

“Nismo ispali od Talijana, Engleza i Španjolaca, nego od klubova koji su niži rang od nas i to je realnost. Ako tražimo po HNL-u igrače za reprezentaciju, to nije sjajna situacija. To je činjenica. Ako mi tražimo igrača po HNL-a za reprezentaciju, izuzev Dinama, mi smo u problemu. Može se netko ljutiti, to je realnost. Igrači nam odlaze nakon što odigraju dvije utakmice, mladi ništa ne uspijevaju napraviti po Europi, osim iznimki. Prepuni smo stranaca. Nemam protiv stranaca ništa, ali trebaju nam kvalitetni stranci. Prođu posvuda i kad ne prođu, dođu kod nas i to se plaća. Ni struka nema vremena nego se mijenjaju treneri, uvijek se nađe alibi da je trener kriv. Nema kvalitete ni rada. Nadam se boljem i kvalitetnijem, HNL počiva na hrvatskim igračima, a bez dobre hrvatske lige neće biti dobre ni hrvatske reprezentacije.”

Komentirao je i mladog napadača Igora Matanovića.

“Želimo vidjeti Matanovića na treningu i dati mu šansu. Imamo četvoricu napadača. Moramo kroz suradnju pronaći tog napadača, a sada ćemo matanoviću dati šansu. Pratili smo ga prošle i ove godine, zabijao je i sada ćemo ga vidjeti.”

O novim igračima u reprezentaciji:

“Nažalost, to više nije tako. Igrači dođu do A reprezentacije nakon dvije-tri utakmice. Ide li to preko medija ili drugih reprezentacija… To nije dobro. Moraš imati godinu, dvije, tri kontinuiteta za reprezentaciju. Sada je smjena generacija, moramo napraviti selekciju. Sigurno će neki igrači kroz Ligu nacija imati priliku, pa i zbog ozljeda jer nam je sada otpalo sedam, osam igrača. Imat ćemo problem što mislimo da ćemo imati lagan ulazak.

Svaki tjedan u medijima netko ide u Kanadu, Ameriku… Neka ide tko hoće. To je jedan način za ulazak u reprezentaciju. Igrač mora nešto zaslužiti, igrati za Hrvatsku je čast. Osvojili smo broncu u Kataru i srebro u Ligi nacija. Svaka čast dečkima, uzeli su dvije medalje, a nisu se oznojili. Nema ništa lagano, čim se opustiš, dobiješ gol jer nisi osjetio ono što drugi jesu.”

Moguća promjena formacije?

“Optimist sam. Razmišljali smo da protiv Portugala igramo s trojicom. Imamo zbilja dobre stopere. Ali javili su se problemi koji nisu u našoj kontroli. Probat ćemo, razmišljamo o tome, ali nemamo kada.”

Otkrio je razmišljanja o Poljskoj protiv koje Hrvatska igra u Ligi nacija u nedjelju u Osijeku.

“Kvalitetna reprezentacija. Portugal i mi smo favoriti za prva dva mjesta, ali ne treba zanemariti Poljsku. Imaju Lewandowskog. Ne smijemo se opustiti. Unatoč svim problemima, važan je rezultat”, rekao je Dalić o Poljskoj.

Komentirao je na kraju i Luku Modrića. Rekao je da će imati svoje mjesto sve dok želi igrati za Hrvatsku.