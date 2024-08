Čuveni trener se oglasio po zadnji put: ‘Imao sam dobar život, a za to moraš platiti… Zbogom’

Podijeli :

AP Photo/Kamran Jebreili via Guliver Image

Sven-Göran Eriksson odlučio se oglasiti posljednji put. Pronašao je unutrašnji mir i spreman je za ono što je neizbježno i za što se priprema već duže vrijeme.

Mirno jezero u Švedskoj, u njegovom rodnom Suneu – to je Eriksson izabrao za svoje posljednje odredište, mjesto na kome pronalazi mir i s kog je poželio da se još jednom oglasi i oprosti od navijača.

“Imao sam dobar život. Mislim da se svi i dalje plašimo dana vlastite smrti, ali i to je dio života. Moraš to naučiti prihvatiti. Nadam se da će na kraju ljudi reći – da, bio je dobar čovjek. Ali, naravno da to neće reći baš svi.

Nadam se da ćete me pamtiti kao pozitivnog čovjeka koji je pokušao napraviti sve što je bilo moguće. Nemojte žaliti, smješite se.

Hvala vam na svemu. Svim trenerima, svim igračima, svim navijačima. Bilo je fantastično.

Vodite računa o sebi i svom životu. I živite ga.

Zbogom”, poručio je Erikson.

Ova emotivna poruka nekadašnjeg trenera vrhunac je dokumentarca koji je napravio Prime Video, a koji je osvrt na Erikssonov život i karijeru u nogometu koja ga je povela preko cijelog sveta.

Na kraju je ispunio i svoj nedosanjani san – da vodi Liverpool bar jednom. Dogodilo se to u dvoboju legendi Liverpoola i Ajaxa nakon velike akcije navijača Redsa i tadašnjeg menadžera Jurgena Kloppa.

Kao izbornik Engleske vodio je generaciju koja je mogla da ima sve, a na kraju nije uspio s njima preskočiti četvrtfinale nekog velikog natjecanja. Igrali su u toj generaciji Wayne Rooney, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand i Ashley Cole.

U dokumentarcu Eriksson otvoreno priča i o svom privatnom životu kao i o profesionalnom.

I zaključuje:

“Moj život je bio kao bajka. Nije to bio normalan život. Bio je dobar. Možda i previše dobar, a za to moraš platiti.”