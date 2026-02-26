Cristiano Ronaldo kupio trećeplasiranu momčad druge španjolske lige

Podijeli :

Iako se još uvijek aktivno bavi nogometom te je u utakmici protiv Al Najme postigao novi pogodak, Portugalac se bacio u poslovne vode.

Kako javlja savjetnički tim Cristiana Ronalda Brunswick Group, Portugalac je kupio 25% Almerije koja je pod vlasništvom investicijske grupe Saudijske Arabije. Ronaldo je četvrtinu kluba kupio preko svoje podružnice CR7 Sports Investments.

Almeria je inače trećeplasirana momčad druge španjolske lige te se grčevito bori za izravan plasman u elitni rang španjolskog nogometa.

Ono što ne čudi je da je Almeria pod saudijskim vlasništvom već neko vrijeme jer je povijesno taj grad bio ključno muslimansko središte na Pirinejskom poluotoku.