Chilavert: Gdje je bio Vinicius kad je brazilska policija do smrti tukla navijače Argentine i Boce?

Legendarni paragvajski vratar Jose Luis Chilavert nastavio je s napadima na zvijezdu Real Madrida Viniciusa Jr.

Zvijezda Real Madrida nedavno se rasplakala na pitanje o rasizmu na press konferenciji, što je posebno razljutilo Chilaverta koji se tada oglasio na društvenoj mreži X.

“Kruha i igara. Prvi je u vrijeđanju i napadima na suparnike. Viniciuse, ne budi peder, nogomet je za muškarce”, rekao je golman koji je za Paragvaj upisao 74 nastupa i osam golova. Tu nije stao, pojasnio je u jednoj radijskoj emisiji što je htio reći.

“Zašto je bilo grubo to što sam rekao o Viniciusu? Zato što imam zdrav razum? Zašto plače? On kaže da želi da crnci bolje žive, kakve to veze ima s bijelcima? Zar bismo se mi trebali ubiti? U čemu je problem? Ne bismo trebali iskrivljavati stvari”, rekao je Chilavert pa nastavio:

“Diskriminacije ima svugdje, u Argentini, u Francuskoj, po cijelom svijetu. Mene su zato što sam iz Paragvaja pitali umirem li od gladi i optuživali me da kradem novac. Na Twitter sam stavio da je nogomet za muškarce. U Paragvaju nije pogrdno nekome reći da ne bude peder. Rasplakao se pred kamerama Netflixa. Što da radi čovjek koji zarađuje 300 dolara i mora prehraniti četvero djece? On igra za Real. Osim toga, prvi je koji napada suparnike.”

Na kraju je zaključio:

“Gdje je bio kad je brazilska policija do smrti tukla navijače Argentine i Boce? Je li to primjer brazilskog vođe? Tukli su djecu, žene i starce. Kada udaraju sve je u redu, ali kad ti pokažeš nepoštovanje prema njima, onda kreću plakati.”