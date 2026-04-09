VIDEO / Alcaraz izgubio set, ali ipak u Monte Carlu izborio svoje 20. Masters četvrtfinale

Podijeli :

U trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu Carlos Alcaraz je neočekivano teško izborio prolazak u četvrtfinale. Njegov protivnik bio je Argentinac Tomas Martin Etcheverry kojega je porazio s 2-1 u setovima.

U prvom setu je prvi igrač svijeta igrao maestralno te je Argentincu dopustio tek jedan gem. Međutim, tu razinu igre nije zadržao u drugom setu te se brzo našao u zaostatku od 4:1 i to s dvostrukim breakom. Vratio se Alcaraz zatim do 4:3, ali Etcheverry je uspio zadržati mirnoću te je sa 6:4 odveo meč u treći set.

U setu odluke Španjolac je ponovno pronašao svoju igru te je poveo s 3:0. Nakon toga više nije bilo povratka za Etcheverryja i Alcaraz je sa 6:1, 4:6, 6:3 izborio svoje 20. Masters četvrtfinale.

Tamo će igrati protiv Aleksandra Bublika koji je ranije porazio Jirija Lehečku s 2-0 u setovima. Bit će to njihov prvi međusobni susret.

U četvrtfinalu u Monte Carlu još će se sastati Joao Fonseca i Alexander Zverev, Jannik Sinner i Felix Auger-Aliassime te pobjednici mečeva između Alexandera Blockxa i Alexa de Minaura te Valentina Vacherota i Huberta Hurkacza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.