VIDEO / Napoli na pogon sjajnih De Bruynea i Hojlunda do preokreta protiv Sportinga

xAntonioxBalascox

Napoli je u drugom kolu Lige prvaka slavio 2:1 protiv Sportinga na domaćem terenu. I za to je zaslužna kombinacija Kevin De Bruyne - Rasmus Hojlund.

Napoli je u vodstvo došao u 36. minuti, sjajnu je asistenciju prema Hojlundu uputio De Bruyne.

S bijele točke Sporting je uspio izjednačiti u 62. minuti, precizan je bio Luis Suarez. A onda ponovno kombinacija De Bruyne – Hojlund u 79. minuti donijela je Napoliju sva tri boda i konačnu pobjedu 2:1.