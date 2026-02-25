Suspendiran jer je rasistički vrijeđao Viniciusa pa napao UEFA-u: Sramotno, više se ni ne skrivate

Podijeli :

HMBxMedia CarlosxSilva via Guliver

Argentinski nogometaš Gianluca Prestianni, član SL Benfica, oštro je na društvenim mrežama kritizirao UEFA, optuživši je da štiti Real Madrid CF. Reagirao je nedugo nakon što je potvrđeno da je odbijena žalba Benfice na njegovu suspenziju, zbog koje neće igrati u večerašnjem susretu protiv španjolskog kluba.

U kasnije obrisanoj poruci ustvrdio je da se dopuštaju udarci bez lopte i kažnjavanje bez dokaza te poručio da se, kada je Real u pitanju, više ni ne pokušava sakriti pristranost, nazvavši cijelu situaciju sramotnom.

Do kazne je došlo nakon prve utakmice u Lisabonu, kada ga je napadač Reala Vinícius Júnior optužio za rasističku uvredu. Madridska momčad tada je pobijedila 1:0, a jedini pogodak zabio je upravo Vinícius. Profil s kojeg je objava poslana nije verificiran, ali ga prati službeni račun Benfice, što ide u prilog autentičnosti.

Taj dvoboj na stadionu Da Luz bio je nakratko prekinut nakon pogotka, jer su igrači Reala razmatrali napuštanje terena. Kylian Mbappé javno je tvrdio da je Prestianni više puta rasistički vrijeđao Viníciusa, dok je argentinski veznjak odbacio optužbe, poručivši da nikoga nije vrijeđao na rasnoj osnovi te da žali zbog prijetnji koje je dobio.

Prestianni, rođen u argentinskoj Ciudadeli i nogometno formiran u CA Vélez Sarsfield, stigao je u Benficu u siječnju 2024. za devet milijuna eura. Nakon početnih nastupa za drugu momčad, danas je dio prve ekipe koju vodi José Mourinho. Za seniorsku momčad skupio je 45 nastupa uz tri gola i četiri asistencije, a ugovor mu traje do ljeta 2029. Prema procjeni Transfermarkt, vrijedi oko 12 milijuna eura.