Dinko Jeličić za SK: Dinamo neće izgubiti protiv Milana, a Cannavaro je prava stvar za naš nogomet

Podijeli :

"Petković jako nedostaje Dinamu, treba se nadati da će se vratiti što prije. Dinamo nema tako klasnog igrača."

Nogometaši zagrebačkog Dinama na svojoj su koži osjetili kako je igrati protiv drugoplasirane momčadi najjače nogometne lige svijeta. U našoj svakodnevnoj emisiji Jutro SK komentator Sport Kluba Vedran Babić ugostio je Dinka Jeličića, nogometnog trenera koji je imao tu čast voditi kratko i Cristiana Ronalda.

Kakav ste Dinamo vidjeli?

“Arsenal je top svjetska momčad, Dinamo je s Cannavarom tek tri tjedna. Ostaje žal što Dinamo nije pokazao nešto više prema naprijed. Uvijek očekuješ da momčad bude konkurentna, a bilo smo isti kao u nekim zadnjim utakmicama koje je vodio Bjelica”, počeo je Dinko.

Što mislite o dovođenju Fabija Cannavara?

“Za naš nogomet je to velika stvar, veliko ime. To je za nas veliki plus, ocjene će doći tek nakon određenog vremena. Zašto se tako brzo mijenjaju treneri to je pitanje koje nudi puno upitnika. Bišćan ne bi bio smijenjen da ta jedna lopta nije prošla pored gola, i ostali su imali dobrih stvari, ali premalo vremena. To za klub poput Dinama nije dobro.”

Trener je u izjavi nakon utakmice rekao da je vidio i dobrih stvari?

“Prvi gol je presjekao igrače, ali oko tridesete minute sam vidio da Dinamo može igrati, krenuo je, isprovocirao neke pogreške igrača Arsenala. Mislim da s tim nekim elementima trener može biti zadovoljan.”

Tko je igrački ostavio dobar dojam?

“Bilo je slabijih reakcija obrane, vezni igrači su imali dosta problema je Arsenal prilično lako dolazio iz drugog plana. Realno nitko tu nije od Dinamovih igrača napravio nešto što je pamtljivo.”

SKener: Dinamov spas sezone je bijeg iz Lige prvaka

Pogled na statistiku je poražavajući?

“To su utakmice u kojima je Dinamo mogao imati jednu, dvije prave prilike, a nisu uspjeli niti napraviti veliku priliku. Dinamo je imao dosta problema da zadrži loptu, da kroz posjed pokuša izaći.”

Kulenović je rekao da se Dinamo dobro branio, ali primio je tri gola?

“Bilo je tu previše slabijih reakcija, slabijeg pozicioniranja u obrani. Nakon 3:0 nema previše smisla govoriti o dobroj obrani.”

Kolike su šanse Dinamu protiv Milana?

“Vjerujem da Dinamo neće izgubiti tu utakmicu, sad treba vidjeti koliko dobro Dinamo može odigrati. U kladionicama bi tečaj na 1.20 na Milan, no mislim da Modri kod kuće nisu posve bez izgleda, premda treba vidjeti u kakvom će sastavu istrčati Milan.”

Je li ovaj Dinamo favorit broj 1 za domaći naslov kada se svi igrači vrate?

“Dinamo je naučio stizati velike razlike, Hajduk je u euforiji, stabilan, dobar, kod Rijeke treba vidjeti koliko su izgubili odlascima. No povijest nas uči da Dinamo to može.”

Bruno Petković je dugo izvan stroja, a Dinamo nema takvog igrača?

“Jako nedostaje Dinamu, to je igrač koji nije običan i ne pojavljuje se često.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.