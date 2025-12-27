Česi ozbiljno zagrizli za talenta Lokomotive? ‘Transfer je vrijedan oko 2.5 milijuna eura’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Talent zagrebačke Lokomotive Fabijan Krivak na odlasku je iz Kranjčevićeve i to možda već odmah ove zime.

Kako navodi poznati talijanski insajder za transfere Lorenzo Lepore, Fabijan Krivak nadomak je transfera iz Lokomotive u Sigmu iz češkog Olomouca.

Lepore navodi kako je transfer vrijedan oko 2.5 milijuna eura, uključujući bonuse.

Krivaka želi i Sturm iz Graza, aktualni prvak Austrije, ali pregovori s tim klubom nisu toliko uznapredovali, kaže Lepore.

“Krivakov agent Matej Škegro odbio je potvrditi dogovor u ovoj fazi”, dodao je Lepore.

Krivak (20) je mladi reprezentativac Hrvatske koji je za Lokomotivu ove sezone postigao tri pogotka uz asistenciju. Gotovo cijelu prošlu sezonu bio je prisiljen propustiti zbog teške ozljede koljena. Ove sezone je standardan u momčadi trenera Nikice Jelavića.