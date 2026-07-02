Čelni čovjek Cibone: Svaka čast Portugalcima, ali mi navijamo za Modrića, nadamo se da će otići do finala

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Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

Na dan kada je Kanada proslavila svoj "Canada Day", ugledni kanadski Hrvat Victor Dodig (61) i službeno je postao predsjednik i izvršni direktor tvrtke Telus, jedne od najvećih kanadskih telekomunikacijskih tvrtki.

Dodig je više od 25 godina bio u bankarskom biznisu, od toga 11 godina na čelu velike kanadske banke CIBC. Prošle godine je odstupio s mjesta glavnog izvršnog direktora CIBC-a, potom je prihvatio ponudu Telusa.

“Počašćen sam što preuzimam ovu ulogu i radujem se uzbudljivom sljedećem poglavlju u rastu Telusa. To je jedna od najvećih kanadskih telekomunikacijskih tvrtki koja ima preko 100.000 zaposlenih diljem svijeta. Dosta smo velika firma,” kazao je Dodig u razgovoru za HINA-u.

Hrvatskoj javnosti, Dodig je možda poznatiji kao budući vlasnik Cibone. Nije tajna kako su “Vukovi” godinama u financijskim problemima i rezultatskoj nekonkurentnosti što se tiče europskih natjecanja. Sada bi se sve moglo promijeniti.

“Cibona je za nas veliki i važan projekt. Cibona je ugledan i značajan klub. Sada smo u zadnjoj fazi preoblikovanja, nakon čega će klub postati sportsko dioničko društvo u kojem ću imati svoju ulogu. Imamo velike planove, no idemo korak po korak. Kao i u biznisu, želim dobar plan, dobre ljude i dobre namjere,” dodao je.

Victor Dodig je rođen u Torontu pa s posebnim emocijama prati Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava i u njegovom gradu, te činjenicu da u Torontu igraju i “Vatreni”.

“Za sve nas rođene u Kanadi Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi i u kanadskim gradovima Torontu i Vancouveru je ostvarenje sna. U Torontu je jako velika i jako moćna hrvatska zajednica, držimo se skupa, jako smo ponosni Hrvati i ponosni Kanađani. Vidjeli ste prije utakmice s Panamom, bila je otvorena Hrvatska kuća u kojoj se okupilo više tisuća navijača. Sada će se sve opet ponoviti prije utakmice protiv Portugala.”

Dodig je prije utakmice s Panamom posjetio “Vatrene” u njihovom hotelu.

“Imao sam čast razgovarati s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem i Stipom Pletikosom. Bilo je jako lijepo, jako ugodno. Imam ulogu u hrvatskoj košarci, kroz Cibonu, tako da imamo nešto zajedničko. Ujedno sam i veliki navijač hrvatske reprezentacije. Cijeli život navijam za “Vatrene”, za mene je to bila velika stvar što su me pozvali,” dodao je.

Bio je na utakmicama protiv Paname i Gane, a bit će i večeras i na susretu s Portugalom.

“Sve pratim, iz dana u dana, nadam se da će naši “Vatreni” doći do finala. Odlično smo igrali protiv Gane koja je jaka ekipa, što raduje uoči utakmice protiv Portugala. Dečki su ujedinjeni i optimist sam.”

Dvoboj na BMO Fieldu se najavljuje i kao okršaj dvojice nogometnih velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda, za jednog priča završava u Torontu.

“Portugalska zajednica je u Torontu velika, možda i veća od Hrvatske. Svaka njima čast, ali mi navijamo za Luku i nadamo se da će otići do kraja.”

Dodig je istaknuo kako su mu svi hrvatski igrači dragi, ali jednog je ipak izdvojio.

“Kao mladić bio sam vratar za Toronto Croatiju i vratari su mi najdraži. Livaković je sjajan, brani odlično cijelo prvenstvo. Mi smo bili mlada momčad Toronto Metros Croatie. Dobro se sjećam, bio sam sakupljač lopti kada je Toronto predvođen Eusebijem pobijedio NY Cosmos za kojeg je igrao Pele,” kazao je na kraju.