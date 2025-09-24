Cassano opleo po Allegriju: ‘Pobjeđuje slučajno, a što ako se Modrić prehladi?’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Nekadašnji talijanski nogometaš Antonio Cassano je na zub uzeo Maxa Allegrija, trenera Milana.

Cassano tvrdi da slavni trener zapravo ima i puno sreće i da jednostavno njegova igra nije ništa posebno.

“Što se tiče same utakmice, u Udinama je odigrao sjajnih 95 minuta. Zaslužio je pobijediti Bolognu, ali Bologna je bila negledljiva, baš kao i Udinese. Možda zasluge za to pripadaju Milanu, ali sada kažem: tu su Napoli i Juventus, a Allegri mi mora pokazati da ono što smo vidjeli nije bila slučajnost; za mene je to slučajnost”, kazao je Cassano dok je analizirao prethodne dvije pobjede Milana u ligi.

Nije propustio u svojem izlaganju spomenuti i Luku Modrića.

“Modrić svakoga tjera da dobro igra, mnogi od tih uspjeha ovise o Modriću, a ne o Allegriju. Ako Modrić ima prehladu, Allegri se vraća onome što je radio prije, duga lopta Leãou i nadajmo se nečemu”, dodao je Cassano.

U karijeri je Cassano nosio dresove brojnih klubova: Barija, Rome, Real Madrida, Sampdorije, Milana, Intera i Parme, a za talijansku reprezentaciju odigrao je 39 utakmica i postigao 10 golova. Bio je dio reprezentacije koja je stigla do finala Europskog prvenstva 2012. godine.