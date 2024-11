Carragher poludio na Salaha: Misli samo na sebe, a nimalo o klubu koji predstavlja

Podijeli :

Gareth Evans News Images via Guliver

Mohamed Salah, zvijezda Liverpoola, izazvao je kontroverze nakon što je izjavio da još nije primio ponudu za novi ugovor od kluba te da se osjeća "više vani nego unutra" kako se približava kraj njegova trenutnog ugovora.

Salahov trenutni ugovor s Liverpoolom istječe ovog ljeta, a on je jedan od trojice ključnih igrača, zajedno s Virgilom van Dijkom i Trentom Alexander-Arnoldom, kojima istječu ugovori. Iako je egipatski napadač izrazio želju da ostane u klubu, njegovi komentari sugeriraju da postoje nesuglasice oko uvjeta novog ugovora.

Ovaj komentar, izrečen nakon nedjeljne pobjede 3-2 protiv Southamptona, u kojoj je Salah postigao dva gola, uključujući i pobjednički, naišao je na kritike, posebno od strane Liverpoolove legende, Jamieja Carraghera.

“Postoji očita razlika između onoga kako se Salah i njegov agent procjenjuju, bilo financijski ili u trajanju ugovora, i onoga što Liverpool nudi. Dakle, razlog zašto Liverpool još ne bi ponudio ugovor je taj što će ga Mo Salah odbiti, pa su još uvijek u pregovorima. Očajnički želim da se sretnu u sredini. Jako sam razočaran u Salaha zbog tog intervjua jučer koji je izašao nakon utakmice, zapravo jutro poslije.

Salah iskreno: Bliže sam odlasku iz Liverpoola nego ostanku

“Liverpool igra s Real Madridom tijekom tjedna, a za vikend igra derbi s Manchester Cityjem. To je priča za Liverpool trenutno i svi smo svjesni situacije sa Salahom, pogotovo lokalni novinari. Sedam godina kojih je proveo na Anfieldu, zastao je u mix-zoni dva puta i to je njegovo pravo i apsolutno u redu, no sada je odlučio to napraviti u gostima kod Southamptona nakon pobjede Liverpoola i onda ovako nešto izjaviti.”

“Najbitnija stvar za ‘Redse’ ove sezone nije budućnost Mohammeda Salaha, Virgila van Dijka ili Trenta Alexandera-Arnolda. Najbitniji cilj je osvajanje Premier lige, to je bitnije od svih tih igrača. Nastavlja davati ovakve komentare i objavljivati kriptične objave, to je sebično! Misli samo na sebe, a nimalo o klubu koje predstavlja.”