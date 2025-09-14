Carević: Gledamo drugačiji Dinamo, bit će furiozni nakon ‘kiksa’ u Varaždinu

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica u šestom kolu HNL-a gostuje kod Dinama, a susret je na rasporedu od 19:15.

Gorica na Maksimir stiže s jednom pobjedom iz prvih pet kola, a domaći se pobjedom imaju priliku odvojiti na +3 od Hajduka koji je u ovom kolu poražen u Varaždinu.

Utakmicu je najavio trener gostiju Mario Carević.

“Dinamo je zaista puno uložio i to je sad potpuno drugačija momčad nego prošle sezone. U igri su moderniji, vertikalniji i agilniji, iako imaju i neke lošije strane, koje smo vidjeli u prethodnim utakmicama. Nadam se da ćemo mi biti na svom vrhuncu, a rekao sam to i prije Hajduka: kad njima ideš u goste, svaki pojedinac mora biti na vrhu svojih mogućnosti.

I kao kolektiv moramo biti na maksimumu, vratar treba imati svoj dan da bismo eventualno nešto uzeli u tim utakmicama. Nadam se da ćemo na Maksimiru pružiti dobar otpor”, rekao je Carević na konferenciji za medije uoči utakmice pa nastavio:

“Očekujem, pogotovo nakon Dinamovog takozvanog kiksa u Varaždinu, gdje su očekivali sva tri boda, da će od prve minute furiozno krenuti ofenzivno i pokušati nas umiriti s nekim golom. Moramo biti spremni odgovoriti na njihov pritisak, iako imaju više individualaca, koji su hitriji i agilniji u odnosu na prošlu sezonu.

Jako su opasni po oduzetoj lopti, okomiti, nema više odgađanja i slanja lopte na stranu. Imaju dobre individualce na krilnim pozicijama, koji su jedan na jedan odlični, tu je i podrška bekova, pogotovo Valinčića na desnoj strani.

Beljo je gladan golova, Kulenović je gladan golova, a raznovrsniji su i u veznom redu. Kad staviš pritisak na Mišića, oslobodi se neka druga opcija. Svi su dobri na lopti i ne možemo se fokusirati na pojedince, već se nadam da ćemo biti dobri u zonskoj obrani i presingu kako bismo ih minimalizirali u njihovom nasrtaju”.